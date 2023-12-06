Мобілізація в Україні: як потрапити до підрозділу, де хочеш служити

На сьогодні охочі захищати Україну можуть потрапити в армію двома шляхами — мобілізація і контракт.

Як мобілізуватися в бажаний підрозділ і де знайти вакансії для підписання контракту із ЗСУ, розповідають фахівці з рекрутингу в українське військо та військовозобов'язані.

Вони наголошують, що дехто з призваних до армії боїться потрапити "не туди" або що їх не підготують перед відправкою на фронт. При цьому не завжди військкомат погодиться відправити туди, де мобілізований хоче служити. Проте зараз, коли триває загальна мобілізація, охочі захищати Україну можуть потрапити в заздалегідь обраний підрозділ ЗСУ. При цьому існує два основні способи, як потрапити в армію, — це мобілізація і контракт.

Пошук місця служби — чи треба робити це заздалегідь

Військові, які вже проходять службу в Силах оборони, кажуть, що це правильне рішення, особливо якщо є можливість приєднатися до побратимів-однодумців. Так вважає й офіцер медичної служби 112-ї окремої бригади ТРО Олександр Антонов, який мобілізувався через рекрутерів.

"Ми всі розуміємо, що армія — це дзеркало нашого суспільства. Дуже важливо, щоб із цими людьми в тебе були хоч якісь спільні цінності. Якщо знайдеш місце і підрозділ, ти можеш бути зі "своїми" людьми. Це важливо, тому що ти з ними навіть не працюєш разом, ти з ними живеш", — каже військовий.

Як потрапити в армію

Якщо ви хочете потрапити в армію, можна умовно виділити три способи, як це зробити:

піти в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат);

звернутися безпосередньо до підрозділу, в якому ви хочете служити;

скористатися платформами з військовими вакансіями, через які різні підрозділи рекрутують людей.

Звернутися до ТЦК

Найпопулярнішим способом є звернення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

"Тобто необхідно прийти до військкомату, в якому ви стоїте на обліку, з військово-обліковими (військовий квиток або приписне) та іншими документами. Згодом ви пройдете військово-лікарську комісію, яка визначить, чи придатні ви до служби. Пізніше вас відправлять на навчання і у військову частину, в яку вас розподілили", — пояснює начальник юридичної служби 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Денис Томілін.

Він підкреслює, що військкомат підбиратиме посаду відповідно до військово-облікової спеціальності та згідно із заявками, які надходять від командування.

"Якщо чесно, військкомат не завжди індивідуально підходить до побажань військовозобов'язаних, які хочуть вступити до лав Збройних сил України. Через потреби армії не завжди можна реалізувати всі індивідуальні побажання", — зауважує Томілін.

Керівник ТЦК, додає він, може навіть не спиратися на ваші професійні навички, тому що умовно в одному місяці потрібно закрити, наприклад, потребу в танкістах, в іншому — в розвідниках.

"Люди, які потрапляють до військкомату з недефіцитними військово-обліковими спеціальностями, направляються на перенавчання на спеціальності, які зараз потрібні ЗСУ", — констатує Антонов.

Звернутися безпосередньо до підрозділу

Якщо ви хочете потрапити до конкретного підрозділу, то слід звернутися до його керівництва. Здебільшого вони повідомляють про набір охочих приєднатися до їхнього підрозділу на своїх сторінках у соцмережах. Також іноді вони пропонують "тестовий тиждень" — спробувати себе, наприклад, як штурмовик, перш ніж зважитися на контракт.

"Наприклад, у нас є сторінка на Facebook, де вказано контактний телефон гарячої лінії. На нього можна зателефонувати, залишити свої дані, які передадуть у відділ персоналу. За наявності вільної посади та фахових знань людини ми залюбки сконтактуємо і забезпечимо місце в ЗСУ", — каже Томілін.

Приміром, на сайті 3-ї окремої штурмової бригади можна побачити такі вакансії: штурмовик, медик, механік-водій, оператор БПЛА літакового типу. В описі кожної вакансії вказані вимоги до підготовки, освіти або віку кандидатів.

Гарним варіантом також буде подача заявки на спеціальність, яка вам подобається, за допомогою спеціальних платформ із вакансіями. Наприклад, якщо ви айтішник, можете розглядати вакансії зі значком "ІТ", якщо ви журналіст, — "пресслужба" тощо.

В "Азові", наприклад, доброволець заповнює анкету, після чого з ним зв'язуються і запрошують на співбесіду. Якщо вона проходить успішно, потрібно надати необхідні документи. Далі новобранців відправляють на "курс молодого бійця": вогнева підготовка, тактична медицина, топографія тощо. Після цього необхідно здати "нормативи".

"Після завершення співбесіди рекрутер повідомить, коли буде відправка в частину. У визначений день необхідно прибути на збір до військової частини, щоб отримати базове речове забезпечення та підписати документи про проходження служби. Потім — базовий курс бойової підготовки, який триває орієнтовно п'ять тижнів", — йдеться на сайті бригади.

Існують підрозділи, в яких немає "нормативів" — деякі проводять тільки співбесіду, можуть бути базові тести на логіку. З кандидатом можуть спілкуватися особисто командир, кадровик, представник служби морально-психологічного забезпечення, контррозвідка. Однак навчання в обов'язковому порядку проходять усі новобранці.

"Фізична підготовка має бути в кожному підрозділі. Свого часу це називалося "курс молодого бійця", а зараз це "базова загальна військова підготовка". Усі її проходять, бо сьогодні ти діловод, а завтра ти в окопі. Ми повинні вміти все: знати тактику, штурмові дії, стрільби, тактичну медицину", — доповнює Томілін.

Також можна звертатися до центрів рекрутингу підрозділів у різних містах (уся інформація про це також зазначена на сайтах).

Якщо військкомат відмовить відправити за листом-відношенням

Відношення — це документ, в якому військова частина просить ТЦК направити в її розташування на службу конкретного військовослужбовця. Однак такий документ має рекомендаційний характер, тому військкомат може відмовитися мобілізувати вас саме туди, куди ви хочете.

"У нас був випадок, коли хлопця взяли на посаду відеографа в одному підрозділі. Він прийшов до свого військкомату, і його того ж дня відправили в зовсім іншу бригаду, попри те, що в нього було відношення. Ми про це дізналися і почали розбиратися", — згадують рекрутери.

Є ще один шлях — призвати військовослужбовця наказом командира, а у військкомат уже повідомити про те, що ця людина призвана і перебуває на службі. Це можливо, оскільки закон дозволяє командирам військових частин проводити мобілізацію.

"Іноді ми йдемо шляхом, що дозволяє згідно зі ст. 22 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", і призиваємо військовослужбовця наказом командира. Але це не практика, а більше виняток. Ми це робимо, якщо бачимо, що прийшов фахівець, просто необхідний військовій частині, тоді може бути таке рішення", — наголошує Денис Томілін.

У такому разі командир військової частини може видати наказ, яким додасть вас до особового складу військової частини, і направити відповідне повідомлення до ТЦК.

Якщо людина не проходила військово-лікарську комісію, то перед зарахуванням вона має пройти відповідний медогляд.

Як підвищити шанси служити в бажаному підрозділі

Насамперед фахівці з рекрутингу до ЗСУ радять майбутнім новобранцям обстежитися і підготуватися до служби фізично.

Ще один важливий крок — пройти теоретичну підготовку. Також перевагою буде профільне навчання.

І третій крок — обов'язково пройти якісний курс із тактичної медицини. Це в будь-якому разі знадобиться і може врятувати вам життя.

"Ці три кроки будуть додатковою перевагою для кандидата під час відбору на вакансію", — зазначають рекрутери.

Нагадуємо, Фокус перелічив підстави, за яких працівники ТЦК можуть зайти до помешкання військовозобов'язаного.

Також журналісти Фокуса вказали, кого саме можуть мобілізувати до лав ЗСУ в грудні.