Румунія запропонувала створити центр обслуговування F-16 на своїй території

За словами румунського прем'єра Чолаку, у навчальному центрі проходитимуть навчання українські пілоти.

Румунія запропонувала співпрацю американській компанії Lockheed Martin у створенні спільного центру з технічного обслуговування та ремонту винищувачів F-16, розміщеного на території Румунії. Про це заявив румунський прем'єр Марчел Чолаку, який перебуває з візитом у США, пише HotNews.ro.

Він нагадав про відкриття у Румунії Європейського навчального центру F-16 (EFTC), де, зокрема, проходитимуть навчання українські пілоти. Чолаку зазначив, що ця програма вже функціонує.

"Ми обговорили створення на території Румунії центру з технічного обслуговування та ремонту F-16. Уже є співпраця з Lockheed Martin щодо системи обслуговування, але ми хочемо трохи розширити сферу інтересів", — сказав він.

Нагадаємо, 29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО повідомив, що винищувачі F-16 допоможуть збільшити втрати окупантів і зміцнити українську протиповітряну оборону, але не зламають ситуацію на полі бою.

20 листопада військовий оглядач Денис Попович заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 у першій половині 2024 року. Він зазначив, що рішення про надання літаків уже ухвалено.

Також 21 листопада в OSINT-команді Tatarigami-UA заявили, що винищувачі F-16 з ракетами AIM-120D зможуть зменшити загрозу з боку Повітряно-космічних сил РФ. У результаті ЗСУ зможуть боротися з ворожими літаками, які не зможуть уникати зони дії ППО.