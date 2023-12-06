Вилазки відбуваються постійно: спецпризначенці РФ вбивають людей у Сумській та Чернігівській областях

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що росіяни не тільки вбивають цивільних і військових, а й намагаються підірвати морально-психологічний стан людей.

У Сумській та Чернігівській областях російські війська посилили атаки диверсійно-розвідувальних груп. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, у Сумській області за два місяці посилилися обстріли. Крім того, додалися дії російських ДРГ.

"Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій протяжності кордону, а у нас протяжність кордону з РФ — понад 560 км. ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ", — розповів він.

За його словами, лише кілька місяців тому такі дії окупантів не були настільки інтенсивними. Озвучене стосується також і Чернігівської області.

"Ось зараз вони діють так: 5-10 осіб заходять на нашу територію і підривають, вбивають. Це спецпризначенці", — зазначив Артюх.

Очільник Сумської ОВА заявив, що росіяни не тільки вбивають цивільних і військових, але також намагаються підірвати морально-психологічний стан людей. Багато жителів не почуваються в безпеці. Військові ж змушені змінювати тактику боротьби, щоб не давати ворогу досягати своїх цілей.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою російська бронемашина допомогла Силам оборони знищити ворожих штурмовиків. Ворожа техніка перейшла колію біля Степового на Авдіївському напрямку і була розбита FPV-дронами українських операторів БпЛА.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗС РФ перекидають важку техніку "під прикриттям" на Донбасі. Ворог перекидає бойову техніку полями і ґрунтовими дорогами в темний час доби, а вдень маскує танки в лісосмугах, розповів радник мера Маріуполя.