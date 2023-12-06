В Україні засудили ще трьох колаборантів: як допомагали ворогу (фото)

За інформацією слідства, зрадниками виявилися двоє мешканців Харківщини та мешканець Луганської області. Вони працювали на ворога під час окупації населених пунктів.

Українські суди винесли вироки ще трьом зрадникам, які погодилися співпрацювати з окупантами на сході. За вчинені злочини колаборанти сидітимуть у в’язниці від 5 до 11 років. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Одним із засуджених є 52-річний мешканець Балаклії. Він почав співпрацювати з ворогом після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, після захоплення Балаклії чоловік проводив для окупаційних органів телефонний зв’язок.

Окрім того, він допоміг окупантам організувати трансляцію радіоефірів через гучномовці у місті. Таким чином мешканців закликали співпрацювати з окупантами, а партизанів – здаватися у полон.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Ще однією зрадницею виявилася мешканка Куп’янського району. Вона добровільно обійняла посаду керівника "Центру надання соціальних послуг" та організовувала гуманітарну допомогу із РФ для прихильників окупації. Зазначається, що у таку допомогу обов’язково входила російська газета "Харьков Z", яка виправдовувала війну в Україні.

Також за матеріалами української служби безпеки засудили колишнього чиновника одного з комунальних підприємств Луганської області. У квітні минулого року він став керівником "Пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі". Чоловік закликав місцевих підприємців платити "пенсійні збори" до бюджету Росії.

Цікаво те, що затримали зрадника у Києві. Він приїхав до столиці як переселенець та намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера.

Нагадаємо, 10 листопада у Київській області засудили неповнолітнього хлопця, який передавав РФ інформацію про позиції Збройних сил України. Йому призначили 7 років позбавлення волі.

Також наприкінці жовтня у Запоріжжі викрили агента РФ, який запропонував окупантам допомогу у війні з Україною. Зокрема, він встановив на дорогах вебкамери та слідкував за переміщенням ЗСУ.