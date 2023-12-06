У Києві встановили пам'ятник Мацієвському, якого стратили за фразу "Слава Україні" (фото)

За словами скульптора Олега Цьося, найскладніше було робити погляд, бо починаєш переживати і багато думати про те, що сталося. Монумент одягли в особисту форму загиблого героя.

У Києві відкрили пам'ятник українському захиснику Олександру Мацієвському, який був розстріляний російськими окупантами після фрази "Слава Україні". Про це повідомляє "Суспільне" 6 грудня.

Скульптор Олег Цьось є автором монумента і на роботу пішло практично два місяці. Він зізнається, що створювати монумент було складно, адже хотілося опрацювати кожну деталь.

У Києві встановили пам'ятник загиблому українському військовому Олександру Мацієвському Фото: Суспільне У Києві встановили пам'ятник загиблому українському військовому Олександру Мацієвському Фото: Суспільне

Спочатку обличчя Олександра Мацієвського вивчали за фотографіями в паспорті, відеороликами та іншими кадрами, які були доступні.

"Найважче — це погляд. Коли починаєш його виліплювати, починаєш переживати, думати",- розповідає скульптор.

Окремо було зазначено, що важко було працювати також із пропорціями, адже було прийнято рішення скульптуру одягнути в особистий одяг загиблого військового. Для цього Олег Цьось регулярно консультувався з матір'ю героя Параскою Мацієвською-Демчук.

Сама жінка зізнається, що її син воював із гордістю та любов'ю до своєї Батьківщини. Попри сильну втому він був щасливий, адже виконував свій громадянський обов'язок і допомагав звільняти українські землі від російських окупантів.

У Києві встановили пам'ятник загиблому українському військовому Олександру Мацієвському Фото: Укрінформ У Києві встановили пам'ятник загиблому українському військовому Олександру Мацієвському Фото: Укрінформ

Розташували скульптуру на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". На відкритті були присутні рідні Олександра Мацієвського, серед яких і його дружина Юлія.

Варто зазначити, що пам'ятник Олександру Мацієвському 24 листопада з'явився також у його рідному Ніжині Чернігівської області. У міській раді раніше зазначали, що висота скульптури становить 2,2 метра і вона стане центральною фігурою меморіалу на честь загиблих бійців ЗСУ.

Раніше пам'ятник Олександру Мацієвському з'явився також у Грузії. Встановлено монумент у місті Тбілісі біля клініки Акакія Цілосані.

29 червня повідомлялося, що в Берліні також не забули про Олександра Мацієвського і ще на початку літа створили на його честь мурал. Героя України увічнили біля будівлі антитоталітарного музею в столиці Німеччини.