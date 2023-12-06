Підрив автомобіля в Луганську: в СБУ підтвердили ліквідацію Олега Попова, — ЗМІ

За словами журналістів, у СБУ заявили, що колаборант був військовим злочинцем.

Вибух у центрі окупованого Луганська 6 грудня організувала Служба безпеки України. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"Сьогодні в тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль із депутатом "Народної ради "ЛНР" і військовим злочинцем Олегом Поповим. За інформацією наших джерел, ця ліквідація є справою рук СБУ", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Луганську підірвали автомобіль із "депутатом" так званої "Народної ради ЛНР" Олегом Поповим. Вибух стався біля стадіону "Авангард". Спершу стверджувалося, що Попов поранений. Пізніше з'явилися повідомлення про його загибель.

Хто такий Олег Попов

Як повідомляє проект "Війна і санкції", Олег Попов народився 1972 року в Луганську. До 2014 року займався підприємництвом, а пізніше став членом так званої "Народної ради ЛНР". У вересні 2022 року на нього стався перший замах, про що написав журналіст Денис Казанський. Пізніше стало відомо, що Попов живий.

Олег Попов Фото: Луганский информационный центр

Також нагадаємо, що 4 грудня стало відомо про вибух на нафтобазі в Луганську. Російська влада стверджувала, що паливо ЗС РФ атакували дрони-камікадзе. Унаслідок атаки загорівся один резервуар. Пожежу локалізовано, заявили представники. Пізніше удар підтвердили в Генштабі ЗСУ.