Смерть Іллі Киви: на місце не допускають людей, і працюють слідчі (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що на місці працюють слідчі та криміналісти, а в столичних аеропортах і на залізничних вокзалах запровадили посилені заходи перевірки пасажирів.

На території готелю російського "Величъ Country Club", де знайшли тіло екснардепа Іллі Киви, працюють правоохоронні органи. Про це пише російське видання "РИА Новости".

Повідомляється, що на місці працюють слідчі та криміналісти, які встановлюють причетних до смерті екснардепа осіб.

Як розповіла російським журналістам старша помічниця керівника обласного слідчого комітету РФ Ольга Врадій, до розслідування залучені найдосвідченіші правоохоронці.

Наразі правоохоронці розглядають місце інциденту й відпрацьовують усі можливі версії події. За попередньою інформацією слідства, у Киву вистрілили з невстановленої зброї. Він помер на місці від отриманих травм.

Також журналісти повідомляють, що в готель не допускають навіть тих людей, які напередодні забронювали номер.

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, правоохоронці вивчають списки відвідувачів готелю за декілька місяців. Зокрема, увагу звертають на іноземців і мешканців Росії, які прописані в південних регіонах РФ.

В аеропортах Москви та на залізничних вокзалах запровадили посилені заходи перевірки пасажирів.

Зазначається, що екснардеп ВРУ переїхав у готель "Величъ Country Club" 2,5 місяця тому. Кива начебто повідомляв, що за ним слідкували три останні тижні. За інформацією Telegram-каналів, у готелі він проживав разом зі своєю співмешканкою.

Кожен вечір вони прогулювалися в парку. Саме під час такої прогулянки він, імовірно, був убитий. Зазначається, що тіло Киви знайшла місцева мешканка приблизно через годину після його смерті.

Нагадаємо, російські медіа писали, що тіло Іллі Киви знайшли 6 грудня в елітному заміському клубі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї. Екснардеп лежав на снігу посеред автомобільної стоянки. Російські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом убивства.

Також смерть колишнього народного депутата підтвердили в українській розвідці. За словами представника ГУР Андрія Юсова, така ж доля спіткатиме й інших зрадників і прихильників путінського режиму.