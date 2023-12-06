Росія вербує на війну з Україною нелегальних мігрантів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російська влада пропонує мігрантам взяти участь у війні проти України взамін на право залишитися у РФ.

Росія вербує на війну проти України нелегальних мігрантів із простроченими російськими візами. Зокрема, йдеться про тих мігрантів, яких затримали на кордоні з Фінляндією після закриття пунктів пропуску. Про це повідомляє видання BBC News.

За інформацією видання, починаючи з 16 листопада, суди Карелії ухвалили 236 рішень у справах про порушення міграційних законів. Одним із таких затриманих є житель Сомалі, який втік з країни через напад бойовиків-ісламістів.

В Росію він прилетів літом цього року за туристичною візою. Побувши декілька днів у Москві він вирішив через Білорусь перетнути кордон з Польщею, аби далі потрапити до своєї вагітної дружини у Німеччину.

Виїхати до Польщі в нього не вийшло, відтак через якийсь час чоловік повернувся до Москві, однак вже з простроченою візою. Мігрант декілька разів звертався до російських правозахисників для отримання притулку у Росії.

У листопаді він вирішив виїхати з Росії через Фінляндію та у місті Лахденпохья у Республіці Карелія його з іншими мігрантами затримали прикордонники.

Через декілька днів нелегальним мігрантам запропонували попрацювати рік "на державу", в обмін на право залишитися у Росії. На такі умови погодилося 12 іноземців, з яких шість – громадян Сомалі, п’ять арабів та один кубинець.

Видання пише, що після цього їх відвезли на південь у табір неподалік кордону з Україною. Там мігранти відмовилися "працювати на державу", після чого їх почали залякувати. Втім вже 4 грудня іноземцям сказали, що їх повернуть назад у центри тимчасового тримання та розпочнуть процедуру видворення з Росії.

Вербування у російську армію: що відомо

Зазначимо, що Росія систематично вербує на війну проти України іноземців та засуджених осіб. Так, одними із таких осіб стали громадяни Непалу.

Така ситуація не влаштовує уряд Катманду та просить Москву не використовувати іноземців для участі у війни. Окрім того, відомо, що 6 таких найманців з Непалу вже було вбито, а ще один опинився у полоні. Загалом на стороні Росії участь у бойових діях проти України беруть близько 150-200 непальців.

Тим часом у Центрі національно спротиву наприкінці листопада повідомляли, що РФ завезла на тимчасово окуповані території понад 100 тисяч мігрантів із Центральної Азії.

Повідомлялося, що більшість мігрантів зараз зайняті у будівельній сфері, але у майбутньому їм планують запропонувати, в обмін на отримання громадянства, вступ до російської армії.

Також журналісти пишуть, що Росія відправляє воювати проти України ув’язнених росіян. З початку минулого року російська влада змогла завербувати понад 100 тисяч таких осіб.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін видав указ, який передбачає збільшення чисельності армії РФ на 170 тисяч осіб. Причиною такого рішення у російському Міноборони назвали зростання загрози для країни.

Також наприкінці листопада російські журналісти повідомляли, що окупанти платять хабарі, аби уникнути участі у штурмах. За гроші російські військові можуть купити як відпустку, так і фейкові поранення. Суми хабарів становлять до 50 тисяч доларів.