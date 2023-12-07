Від систем THAAD до винищувачів Hornet: Україна передала США перелік бажаної техніки, — ЗМІ

Вичерпний список містить зброю, яку Україна вже отримала, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію

УСША отримали новий перелік збройної допомоги, якої потребує Україна під час повномасштабної війни з РФ. Про це пише Reuters із посиланням на документи, що отримало з власних джерел.

Перелік, що наданий офіційними особами Міністерства оборони України під час закритого засідання у Вашингтоні 6 грудня за участю урядовців і керівників оборонно-промислового комплексу, містить, зокрема, складні системи протиповітряної оборони, винищувачі F/А-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Black Hawk.

Вичерпний список включає зброю, яку Україна вже має на складах, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які вона надавала в минулому.

Нові позиції в списку зброї для України

У переліку зброї для України є кілька нових позицій:

літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing,

літаки C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin,

ударні вертольоти Apache компанії Boeing,

гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin,

винищувачі F/А-18 Hornet,

три типи безпілотників General Atomics, включно зі MQ-9B SkyGuardian,

система протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Нагадаємо, під час голосування в Сенаті США за допомогу Україні, що передбачала надання мільярдів доларів в галузі безпеки, рішення було заблоковане, оскільки сенатори від Республіканської партії наполягають на посиленні заходів контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, саме Сполучені Штати будуть відповідальними за поразку України, якщо допомога в Конгресі провалиться. Вона сказала, що загальнодержавна бюджетна підтримка України — це "вкрай важливо", що є передумовою для підтримки допомоги Міжнародного валютного фонду Україні.