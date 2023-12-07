В Росії чоловік судиться з Путіним через війну в Україні, — ЗМІ

За словами позивача, війна "суттєво порушує його конституційні права, свободи та інтереси". Минулого року чоловік уже звертався до президентів РФ та України з аналогічними вимогами, але був проігнорований.

В Оренбурзі в РФ місцевий житель подав позов до Оренбурзького районного суду з вимогою зупинити війну. Про це повідомляє видання SOTA.

Як пояснюють у суді, у травні 2022 року чоловік вже звертався до президентів РФ та України з аналогічними вимогами, але був проігнорований, у зв'язку з чим вирішив звертатися до суду.

За словами позивача, війна "суттєво порушує його конституційні права, свободи та інтереси". Чоловік хоче домогтися від суду рішення, яке зобов'язує Путіна закінчити "спеціальну військову операцію".

Минулого року в РФ Верховний суд відмовив тверському активісту Миколі Шипілову у подібному позові. Він позивався до Міноборони РФ, бо відомство обмежило його права на пересування як усередині, так і поза Росією.

Нагадаємо, що у Росії на 12 років ув'язнили українського військового. Його звинувачують у підготовці "теракту" у Херсоні. У суді військовий попросив визнати його військовополоненим та сказав, що має намір оскаржити вирок.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада російський суд заочно заарештував українську співачку Джамалу, яку звинувачують у поширенні "фейків" проти російської армії.