На озброєні Маріупольської бригади показали чеську САУ Dana-M2: що про неї відомо (відео)

Україна розглядала придбання 26 САУ Dana-M2 ще у 2021 році, але тоді до придбання справа не дійшла. Артустановка є подальшим розвитку vz 77 Dana.

В День Збройних сил України пресслужба 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади опублікувала відео на честь військових. Серед іншого в кадрі помітно чеську САУ Dana-M2.

У дописі зазначається, що найголовніша сила України — це люди, які керують танками, бронемашинами, тримають позицію та звільнять землю від російських окупантів. У ролику показана бойова робота бійців Маріупольської бригади із різного озброєння. В певний момент показані кадри бойової роботи САУ Dana-M2 чеського виробництва.

Що відомо про Dana-M2

Ще у 2021 році Міністерство оборони України озвучувало наміри придбати 26 САУ Dana-M2, яку виробляє компанія Excalibur Army. Артустановка проходила випробування на одному з військових полігонів у Рівненській області.

Dana-M2 на випробуваннях в Україні Фото: Defence Express

Dana-M2 — це модернізація чехословацької ShKH vz. 77 Dana. Артустановка отримала нову кабіну, систему керування вогнем та автоматизований режим ведення вогню. Командиру машини потрібно лише ввести дані про ціль. Шасі для Dana-M2 виготовляє Tatra 815 VP 31M 8x8.

Калібр артустановки 152-мм. Максимальна дальність вогню може досягати до 25,5 км, але це залежить від типу боєприпасу. На початку 2023 року ЗМІ писали, що Україна може отримати модернізовані САУ Dana-M2. Тоді в мережі показали тягач, на якому була завантажена артустановка нібито для постачання в Україну.

Нагадаємо, 1 серпня до України прибули дві САУ Zuzana 2 зі Словаччини. Всього ЗСУ замовили 14 машин.

4 грудня президент Зеленський повідомив, що Україна виробляє 6 САУ "Богдана" на місяць.