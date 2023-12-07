Намагався мінувати зерновий коридор: у ВМС повідомили про ситуацію після збиття ворожого Су-24М

Після знищення бомбардувальника, як зазначають у командуванні, зафікосвано зниження активності ворожої авіації.

Ситуація після збиття російського бомбардувальника Су-24М змінилася — вчора Військово-морські сили не спостерігали активність ворожої авіації. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Речник командування стверджує, що російський фронтовий бомбардувальник Су-24М, який летів над західною частиною Чорного моря в районі острова Зміїний та був збитий 5 грудня, намагався мінувати український зерновий коридор. Після його збиття ситуація змінилася.

"Вчора ми не спостерігали активність авіації", — сказав Плетенчук.

Він висловив вдячність колегам з Повітряних сил за те, що вони допомагають забезпечувати безпеку цивільного судноплавства.

За його словами, єдина проблема щодо забезпечення безпеки, яка залишається — це активність росіян в повітрі і застосування вогневого ураження з повітря, у тому числі, завдяки літакам.

Додамо, що факт знищення українською ППО російського бомбардувальника в даному регіоні може вказувати на нові зусилля України зі зриву ворожих ударів по цілях у західній частині країни, зокрема й по об'єктах портової інфраструктури.

Фокус вже писав, як ЗРК Patriot без проблем збили два літаки Су-35 над територією РФ і Чорним морем. Нібито "найсучасніші" системи протидії, встановлені на російських винищувачах, не завадили цьому.

21 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що західні системи Patriot, IRIS-T і NASAMS можуть стати основою української протиповітряної оборони та замінити застарілу техніку часів СРСР та складатимуть щит від Повітряних сил ЗСУ.