ЗРК THAAD: на що здатний протиракетний комплекс, який Україна запросила в США

Зенітно-ракетний комплекс може збивати балістичні ціни в радіусі 200 км і на висоті до 150 км. Його вартість і наявність у світі може значно ускладнити їхнє отримання Україною.

За повідомленням ЗМІ, Україна запросила в Сполучених Штатів різні зразки озброєння, у тому числі протиракетний комплекс THAAD. У виданні Defense Express розібралися, на що здатний протиракетний комплекс.

THAAD або Terminal High Altitude Area Defense — це протиракетний комплекс, який має великий радіус дії. Україна ще у вересні 2022 року хотіла отримати ЗРК THAAD. Особливість розробки Lockheed Martin Space Systems є великий радіус дії: балістичні ракети він може збивати в радіусі 200 км і на висоті до 100-150 км.

Для ефективного ураження балістичної цілі зенітна ракета буквально врізається в неї. Тільки так можна досягнути гарантованого знищення. Комплекс THAAD складається з:

до 6 пускових по 8 ракет кожна;

радіолокаційна станція AN/TPY-2 з радіусом дії від 1000 до 2000 км;

командного пункту, який може бути за 14 км від РЛС.

Протиракета може розвивати швидкість до 8,2 Маха (до 10 000 км/год). Через це розмір її доволі великий — 6,1 метра, і вага 900 кг. На термінальній ділянці польоту для ураження цілі використовується тепловізійний сенсор. Також зазначається, що для кругового покриття радаром площі потрібно декілька AN/TPY-2, бо він охоплює сектор близько 120 градусів. THAAD може отримувати дані через супутники за допомогою загальної системи обміну інформацією.

AN/TPY-2 Фото: DVIDS

THAAD — дорогий комплекс протиракетної оборони, відомо, що Саудівській Аравії у 2011 році продали дві батареї за 3,5 млрд доларів. А у 2022 році вони докупили ще дві станції управління запуском, 96 ракет і дві тактичні станції управління — контракт обійшовся у 2,24 млрд доларів.

Експерти кажуть, що потреба в Україні в таких комплексах як THAAD, безумовно, існує. Проте через вартість комплексу, його обмежену виготовлену кількість і розпорошеність по закордонних базах США говорять про те, що отримати їх буде складно. Так само складно буде й замовити ПРО для виробництва, бо Саудівська Аравія чекатиме 5-7 років на виконання контракту.

Нагадаємо, 2 травня ексміністр оборони Олексій Резніков казав, що Україні не вистачає ЗРК THAAD після отримання Patriot і SAMP-T.