Росіяни за допомогою ЗРК марно намагалися збити розвідувальний БПЛА FlyEye, – соцмережі (відео)

Російські ЗРК, як вважається, безсилі проти дрона польського виробництва через специфіку його конструкції.

Російські окупанти використали ЗРК проти розвідувального БПЛА FlyEye польського виробництва, який застосували українські захисники. Про це повідомили у Telegram In Factum, авторами якого, ймовірно, є українські військові.

На відео можна побачити, що окупанти марно намагаються влучити у дрон. Усі дії загарбників виявилися марним.

"Це вже не перший випадок, коли російські ЗРК безсилі проти цього дрона через специфіку його конструкції", – йдеться у дописі.

Автори публікації пригадали, що нещодавно схожий випадок відбувся на околицях Донецька. Тоді російський ЗРК "Стріла-10" так само промахнувся по такому ж дрону.

Знищення БПЛА РФ на фронті

У 80-й бригаді розповіли подробиці знищення БПЛА "Орлан" та Zala. Командир відділення малої вогневої групи зенітно-ракетного взводу на псевдо "НЕБО" зазначив, що головне завдання — прикрити українську артилерію. Воїни отримують відповідну інформацію щодо ймовірної атаки ударними безпілотниками. Для того, щоб ліквідувати на відстані кілька сотень метрів російські об'єкти, буде достатньо й кількох кулеметів.

Також ЗСУ 10 жовтня зі "Стріли" знищили "Орлан", 3 ZALA та 8 "Ланцетів". Іноді бійцям доводиться застосувати й стрілецьку зброю проти безпілотників російських військ. Один із воїнів розповів, що їм знищувати ворожу техніку досить просто.

5 вересня бійцям ЗСУ вдалося приземлити російський дрон ZALA. Безпілотний літальний апарат був обладнаний камерою і супроводжував російський боєприпас "Ланцет", що баражує.

Нагадаємо, у вересні 14 бригада у вересні застосувала ЗРК "Стріла-10" і знищила "Орлан". Українські захисники зафіксували російський об'єкт і вирішили застосувати систему ППО, а результат виявився дуже вдалим.