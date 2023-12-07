У Раді заявили, що без допомоги США вже в січні можуть виникнути проблеми із соцвиплатами

За словами журналістів, на початку наступного року уряд може зіткнутися з нестачею 20 млрд гривень на соціальні витрати.

Якщо в Конгресі США не узгодять фінансову допомогу Києву, то вже в січні 2024 року почнуться проблеми із соціальними виплатами в Україні. Про це в коментарі виданню Forbes повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За її словами, почнуться проблеми з виплатами в соціальній та гуманітарній сферах. Вона не уточнила про які обсяги йдеться. Однак зазначила, що Кабінет міністрів буде змушений намагатися залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку.

Крім того, ще один народний депутат від партії "Слуга народу" на умовах анонімності заявив, що на початку наступного року уряд може зіткнутися з нестачею 20 млрд гривень на соціальні витрати.

Також у матеріалі йдеться, що однією з опцій може бути варіант із друкуванням гривні, хоча він і не бажаний.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США. Причиною блокування закону стала позиція представників республіканської партії, які наполягають на більш жорстких заходах з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден закликав Конгрес продовжувати допомагати Україні. На думку журналістів, зауваження президента відображають його останнє попередження про необхідність довести запит на екстрене фінансування для Києва до фінішної межі.