Війна у 2024 році: експерт пояснив, на якому єдиному напрямку ЗСУ будуть наступати (відео)

У новому році бійці ЗСУ зосередяться на обороні й на нищенні ресурсів противника, пояснив оглядач Олександр Коваленко. При цьому громадяни не завжди розумітимуть тактику командування.

Українські війська у 2024 році не будуть здійснювати активних наступальних дій. Командування застосовуватиме нову тактику, яка інколи не буде зрозуміла пересічним спостерігачам. Однак є один плацдарм на півдні, де дійсно можливе просування вперед та розширення визволеної території. Про те, що може очікувати українців у майбутньому, розповів воєнний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у ефірі телеканалу Freedom.

Коли українське командування буде запроваджувати нову тактику, то сторонні спостерігачі можуть не розуміти, для чого роблять ті чи інші дії, зазначив оглядач. Для них лишатимуться таємницею певні тактичні дії і в чому їхня користь. В цілому у 2024 році основна увага зміститься. Тепер головним буде не звільнення окупованої території України, а оборона позицій і нищення ресурсів ЗС РФ.

"За більшістю плацдармів це будуть зусилля не стільки зі звільнення території, а скільки у форматі утримання оборонних дій, знищення найбільшої кількості ресурсів противника".

Однак є один плацдарм, який спробують розширити, пояснив Коваленко. З його слів, ідеться про лівобережжя Херсонщини. Втім, там також не буде таки ж вражаючих результатів, як то було під час звільнення Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсону і частини Херсонської області.

"Тут немає абсолютно ніякого секрету. Це цілком може бути лівобережжя Херсонської області, оскільки там складаються так умови", — ідеться у заяві воєнного оглядача.

Пояснення Коваленка щодо боїв у 2024 році — див. з 10:19

Бої в Україні — деталі

Зазначимо, про появу українських плацдармів на лівобережжі Херсонщини стало відомо в середині жовтня 2023 року. Поступово ці плацдарми розростались і зливались. На сьогодні у сірій зоні перебуває площа близько 200 кв. км, яка тягнеться вузько смугою від Голої Пристані на півдні і до Кринок на півночі. Генштабу ЗСУ у ранковому звіті станом на 7 грудня вказав, що військові на даному відтинку фронту ведуть контрбатарейну боротьбу і б'ють по тилах ЗС РФ.

Лівобережжя Херонщини станом на 7 грудня 2023 року Фото: DeepState

6 грудня аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що бійці ЗСУ закріпились на позиціях під Кринками. Однак військові потерпають від керованих авіабомб, які регулярно запускають росіяни. Між тим військовий експерт Олександр Гетьман розповів, що потрібно зробити для успішного закріплення на лівому березі Дніпра. З його слів, необхідно взяти під контроль майданчик площею 20 на 20 км.

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали відео, як знищують рідкісну мінометну установку росіян за допомогою FPV-дрона: подія відбулась на східному відтинку фронту. Водночас на півночі триває боротьба з ДРГ Росії: їх знешкоджують за допомогою артилерії, пояснили українські воїни.