Бійці ССО ЗСУ показали роботу коптера з тепловізійним баченням в районі Авдіївки (відео)

Внаслідок професійних дій операторів ССО у темну пору доби вісьмох окупантів знищили.

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно перешкоджають намаганням окупаційних військ оточити Авдіївку, застосовуючи коптер із тепловізійним баченням. У Telegram підрозділу повідомили подробиці.

Так, у нічний час воїни 8-го полку за допомогою відповідної техніки зафіксували спробу ворога надіслати на передові позиції підкріплення. По російським загарбникам оперативно завдали нищівного удару.

Внаслідок професійних дій операторів ССО вісьмох окупантів знищено. Ще один зазнав поранень.

"Йдемо далі!" – повідомили спецпризначенці.

Підрозділи ССО ЗСУ у війні з РФ

ССО на Харківщині скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ "Синица". Екіпаж БпАК навів по цілі вогонь артилерійського підрозділу українських військ. Виконали 5 грудня відповідну роботу оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки.

У Донецьку ССО вдарили дроном Perun по РСЗВ "Град" і складу БК РФ. Українські розвідувальні безпілотники відшукали реактивну установку, яка загрожувала українським позиціям від Авдіївки до Мар'їнки. Після цього на неї скинули вибухівку і повністю знищили.

Сили ССО знищили у червні 8 одиниць техніки військ РФ. Військові 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ліквідують важливі цілі російських військ ударними дронами. У російських загарбників буде менше машин, які перевозять гармати "Гіацинт-Б" та гаубиці "Мста".

Нагадаємо, в районі Лиману ЗСУ поцілили HIMARS по вертольоту Мі-8 РФ. Уламки від вибуху ракети GMLRS пройшли наскрізь через російський гелікоптер.