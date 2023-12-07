Напруженість зростає: Бразилія перекидає війська до кордону Венесуели

За повідомленням журналістів, армія Гаяни перебуває в стані підвищеної бойової готовності, а бразильська армія посилює свою присутність у регіоні.

Бразилія заявляє, що розміщує війська вздовж кордону з Венесуелою після того, як уряд Венесуели оголосив про плани анексувати територію, контрольовану Гаяною. Про це пише BBC News.

Заходи, яких вживає уряд Ніколаса Мадуро після проведення референдуму в неділю, 3 грудня, викликають занепокоєння в усьому регіоні.

"У той час як Гаяна тримає свої війська в стані підвищеної боєготовності, бразильська армія заявила, що перекидає більше солдатів у прикордонне місто Боа-Віста, столицю штату Рорайма, а також доставляє більше збройної техніки", — розповідає BBC.

Однак, на думку експертів видання, будь-яке військове вторгнення Венесуели буде складним з погляду логістики: венесуельським солдатам доведеться пройти через територію Бразилії, якщо вони увійдуть в Ессекібо, через складну місцевість в інших місцях.

За повідомленням інформаційного агентства AFP, бразильська армія заявила, що посилює свою присутність у регіоні в межах заходів із "гарантії недоторканності території".

Нагадаємо, що гелікоптер гаянської армії із сімома людьми на борту зник у середу, 6 грудня, недалеко від кордону з Венесуелою. Однак глава адміністрації Гаяни Омар Хан заявив, що "немає інформації, яка вказує на причетність Венесуели".

Історія питання — що відомо

Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, спірної території сусідньої Гаяни, і наказав активізувати дебати зі створення нового штату Гаяна–Ессекібо.

Мадуро відновив свої претензії на землі, суперечка за які триває з XIX століття, після того, як кілька років тому тут, на території колишньої британської колонії, було виявлено морські запаси нафти і газу.

Фото: Фокус

Напруженість зросла після референдуму, що пройшов у Венесуелі 3 грудня. Повідомляється, що понад 95% виборців підтримали претензії уряду на Ессекібо.

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро відтоді звернувся до державної нафтової компанії з проханням видати тут ліцензії на видобуток і запропонував Національній асамблеї ухвалити законопроєкт про включення цієї території до складу Венесуели.

Нагадаємо, 6 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив мобілізацію в країні. У відповідь на це Гаяна привела свої збройні сили у стан повної бойової готовності.

Сполучені Штати планують провести патрулювання разом із військовими Джорджтауна (Гаяна). Про це повідомляє пресслужба Південного командування США.