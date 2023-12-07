"Буде в 10 разів більше": РФ вбиває українських бійців модифікованими FPV-дронами (відео)

За словами блогера Сергія Стерненка, необхідні системні зміни щодо протидії FPV-дронам і системам РЕБ ворога. Йдеться не тільки про кількість дронів для ЗСУ, а про нові доктрини.

Український блогер Сергій Стерненко показав відео, на якому російські окупанти атакують українських бійців FPV-дронами з нічним баченням. Ролик він опублікував у себе в Telegram.

"Хочеться пройтися і показати це відео у високих кабінетах. Росіяни б'ють наші війська нічними FPV. Зокрема піхоту. До весни такого буде більше разів у десять", — зазначив Стерненко.

Блогер заявив, що необхідні системні зміни щодо протидії FPV-дронам і системам РЕБ ворога. За його словами, йдеться не тільки про кількість дронів у ЗСУ, а про нові доктрини.

Крім того, Стерненко поділився думкою, як повідомляється, українського солдата Павла Петриченка. Він зазначив, що якщо українське командування та американські партнери не придумають, як боротися з російськими FPV-дронами, то про наступальні дії та активну оборону ЗСУ можна забути. Так, Сили оборони не зможуть змінювати людей на позиціях, проводити евакуацію, підвозити на позиції боєкомплект, користуватися технікою.

"За кожним відео життя наших братів і сестер", — написав Петриченко.

Він повідомив, що вразливими стають ділянки фронту до 15 кілометрів. Петриченко у себе в X (раніше Twitter) також зазначив, що армія потребує централізованого рішення протидії цьому модифікованим FPV-дронам.

Коментаря Павла Петриченка Фото: Telegram / Стерненко

Як зазначив Стерненко, використання FPV-дронів можна порівняти з початком використання танків у Першій світовій війні в 1916 році. Це революція, яка змінює війну. Щоб із цим боротися, потрібно створювати свої танки, створювати танкові підрозділи, а також розробити доктрину їхнього використання, а у війська постачати протитанкову зброю.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по ТЕС в Україні. У Міненергетики додали, що через зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксують тимчасовий дефіцит електроенергії.