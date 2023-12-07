Секретна база: OSINT-розслідувач знайшов місце, де ЗС РФ ховає вертольоти від ракет ЗСУ (фото)

OSINT-розслідувач зауважив, що ЗС РФ почали більш майстерно ховати вертолітні майданчики. Один з них перенесли на берег Азовського моря за 160 км від позицій ЗСУ.

В курортній зоні на східному узбережжі Криму російське командування створило нову базу, куди перемістило військові вертольоти різних типів. Базу почали будувати восени 2022 року, коли ЗСУ вигнали окупантів з правобережжя Херсонщини і ракетні удари почали загрожувати Чаплинці. Про те, де зараз ховаються російські повітряні судна, розповів OSINT-розслідувач з ніком Tatarigami_UA у соцмережі X (раніше — Twitter).

OSINT-розслідувач зазначив, що супутникові світлини дають можливість детально роздивитись нову авіабазу ЗС РФ, де у 2023 році з'явились військові вертольоти. База розташована у точці з координатами 45.89054, 34.89551 на Арбатській стрілці в Криму. Відстань до позицій ЗСУ — близько 160 км.

Відстань від нової авіабази ЗС РФ до Дніпра Фото: Google Maps

Раніше, у 2021 році, на місці авіабази був пансіонат "Волна", пояснив автор. На фото з космосу видно, що на березі Азовського моря в межах території пансіонату — звичайний ґрунтовий майданчик.

Місцевість для авіабази до війни Фото: Tatarigami_UA

Восени 2022 року, коли ЗСУ почали звільняти Херсон, на цій ділянці почалось будівництво. Tatarigami_UA роздобув майже десяток супутникових світлин, на яких видно, як поступово зводять вертолітні майданчики.

Врешті, у травні 2023 року, тут з'явились вертольоти. На фото можна нарахувати дев'ять повітряних суден: розслідувач вказує, що це моделі Мі-24, Мі-8, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Також видно, що росіяни тут збудували близько 20 вертолітних майданчиків, які готові прийняти нові машини. Навколо збереглись будівлі, в яких можуть проживати пілоти, вказав розслідувач.

Нова авіабаза ЗС РФ на Арабатській стрілці Фото: Tatarigami_UA

Автор припустив, що російська влада у перші дні жовтневого українського наступу допустила, що доведеться переводити авіабазу Чаплинці на більшу відстань від позицій ЗСУ. Раніше на відстані 50 км від Дніпра тут стояло 12 повітряних суден.

Авіабаза РФ під Чаплинками у Херсонській області Фото: Tatarigami_UA

Зі слів Tatarigami_UA, ЗС РФ почали більш майстерно ховати секретні бази, де зберігають військову техніку. При цьому згадав, що це особливо важливо з огляду на прильоти по авіабазах під Бердянськом та Луганськом.

Ракетні удари ЗСУ — деталі

Зазначимо, 17 жовтня ЗМІ повідомили про прильоти по вертолітних майданчиках ЗС РФ під Бердянськом та Луганськом. На відео з місця подій видно яскраву пожежу. Пізніше стало відомо, що росіяни могли втратити до 25 повітряних суден.

Генштаб ЗСУ пояснив, чим саме завдали ударів — ракетами ATACMS, які надав Пентагон. Повідомили, що таких ракет дали не більше 20 од. У США заявили, що може бути і більше, але про це публічно не говоритимуть.

Нагадуємо, 6 грудня у Конгресі США заблокували виділення коштів на допомогу Україні у війні з РФ. При цьому Пентагон отримав запит на надання військової техніки, які підсилять українську оборону. Орієнтовну вартість цього запиту підрахували експерти Defence Express.