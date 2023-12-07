За підтримку Росії українські блогери можуть сісти на довічне, — ОГП (відео)

Марія Бурдейна пояснила, якщо блогери діяли з власної ініціативи то до них може бути застосована менша міра покарання — до 8-10 років позбавлення волі.

Блогери, які допомагають Росії проводити підривну діяльність України, можуть бути довічно позбавленні волі. Про це в ефірі "Невідворотне покарання" розповіла заступниця начальника департаменту Офісу Генпрокурора Марія Бурдейна.

Вона пояснила, що Верховна Рада визнала Росію державою-терористом, режим якої направлений на геноцид українського народу. Відтак виправдовування дій Росії є фактично терористичною діяльністю, яке карається кримінальним кодексом.

За словами Марії Бурдейни, Конституція України передбачає право на висловлювання своєї позиції та доступ до інформації, однак в умовах воєнного стану деякі права можуть бути обмежені.

Водночас якщо блогери діяли з власної ініціативи та заперечували збройну агресію Росії, то до них може бути застосована менша міра покарання — до 8-10 років ув’язнення.

Попри це, карати за виправдення або заперечення війни можуть не лише блогерів, які мають багато підписників, а й звичайних українців, які заперечують збройну агресію Росії на нешироку аудиторію. Вони також несуть відповідальність за свої дії.

Як розповіла заступниця начальника департаменту ОГП, Верховний суд вже підтвердив вирок стосовно особи, яка маючи невелику аудиторію в інтернеті поширювала російські наративи та заперечувала збройну агресію РФ. За словами Марії Бурдейни, на сьогодні це є досить тяжким злочином, такій людині суд призначив 5 років позбавлення волі.

Також вона пояснила, що Росія використовує таких блогерів у власних цілях для виправдовування своїх злочинів та вербування українців із проросійською позицією, для подальшої роботи на спецслужби РФ.

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Заперечування збройної агресії

Наприкінці жовтня повідомлялося, що на Львівщині судитимуть блогера, який перешкоджав представникам ТЦК вручати повістки. Окрім того, він закликав інших людей перешкоджати їхній діяльності.

Відомо, що блогер виправдовував збройну агресію Росії з 2014 року та обзивав українських військових.

Вручення повісток він називав незаконними та всі конфлікти із представниками ТЦК він знімав на відео і публікував у соцмережі. За таку діяльність чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Також нещодавно правоохоронці вручили підозру київському блогеру. Зловмисник у комендантську годину прогулювався вулицями столиці та провокував військових і правоохоронців. Усе це він транслював у своїх соцмережах.

В українській службі безпеки повідомляли, що такі відео були корисними пропагандистам у Росії, які знімали фейкові сюжети про ситуацію в Україні. Також за допомогою таких відео окупанти могли відстежувати дислокацію українських військових