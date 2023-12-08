"Голод та холод": яку тактику може застосувати РФ при обстрілах української інфраструктури

ЗС РФ атакуватимуть крилатими надзвуковими ракетами або дронами. Ворог спробує бити по об'єктах, цивільному населенні, аби спровокувати істерику чи певні заворушення в Україні, розповіли в ОП.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використовуватиме будь-які інструменти, аби продовжити геноцидну тактику. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

Він зазначив, що ЗС РФ вдаватимуться до геноцидної практики взимку, а саме атакуватимуть крилатими надзвуковими ракетами чи дронами всю територію України, особливо цивільне населення чи об'єкти критичної інфраструктури.

Подоляк вважає, що росіяни спробують скористатися психоемоційним станом людей та використовуватимуть БПЛА. Зокрема, вони щоночі їх запускають — по 35-50 дронів, більше, ніж торік.

"Вони (окупанти, — ред.) намагаються атакувати ті чи інші об'єкти, а по лінії фронту взагалі використовують балістику та керовані авіаційні бомби — саме для руйнації об'єктів критичної інфраструктури. Росіянам важливо, щоб люди відчували холод — це ж один з інструментів. Голод та холод — це два ключових інструменти Росії протягом всієї історії її існування", — сказав Михайло Подоляк.

Він вважає, що ворог використовуватиме тактику як і минулого року. Противник спробує атакувати об'єкти, цивільне населення, аби спровокувати істерику чи певні заворушення в країні. Проте Україна готова до цього, оскільки розвідка надає об'єктивні цифри щодо накопиченого ресурсу ворогом. Окупанти накопичують стратегічні запаси, для них ситуація у війні "або пан, або пропав".

"Або вони отримують результат, і тоді на певний час зможуть скомпенсувати будь-які стратегічні накопичення, бо їх боятимуться. Або "пропав" — і тоді немає різниці, чи в тебе там 100 ракет для ядерної боєголовки, чи 10", — заявив Подоляк.

З його слів, росіяни йдуть за стандартним для себе маршрутом, українцям потрібно бути готовим до цього. Розвідка в реальному часі відстежує дані щодо виробництва ракет, їхнього накопичення, на яких військових аеродромах тримають носії. Крім цього, в Україні збільшена спроможність систем протиракетної оборони. Також є тактика відпрацювання дронових атак за допомогою мобільних пересувних груп. Натомість українська енергетична інфраструктура наразі має три ступені фізичного захисту, є відпрацьовані моделі диспетчеризації.

"У Росії вже немає зміни ані тактики, ані стратегії, ані кадрової ротації. Люди, які домінують в управлінні, включно з Путіним чи з Патрушевим (секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, — ред.), залишаються", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 30 листопада координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія може застосувати минулорічну тактику цієї зими. Натомість у США визначили три основні напрямки допомоги Україні.

29 листопада у Німеччині заявили про необхідності створення "оборонного щита" над Україною для запобігання російським атакам зимою. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що ЗС РФ повторно атакуватимуть енергетичну інфраструктуру.