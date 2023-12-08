"Відновили ракетний потенціал": Ігнат розповів, якою зброєю ЗС РФ атакують Україну

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, ЗС РФ атакують об'єкти інфраструктури ракетами "Калібр", Х-101, Х-555, "Іскандер-К" та "Іскандер-М", а також "Кинджалами".

Російські окупанти за кілька місяців змогли відновити ракетний потенціал. Вони атакують інфраструктурні об'єкти України високоточною далекобійною зброєю. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ракетні атаки, які відбувалися торік, тривають уже зараз.

"Деякий час у нас не було настільки великих обстрілів саме крилатими ракетами. ГУР підраховував скільки росіянам вдається відновлювати ракет щомісяця і скільки вони витрачали щомісяця. За осінні місяці ворог відновив свій потенціал саме крилатих ракет", — сказав Ігнат.

Він також зазначив, що ЗС РФ атакують об'єкти інфраструктури України високоточною зброєю. Йдеться про ракети "Калібр", Х-101, Х-555, "Іскандер-К" та "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал".

"Ці ракети є високоточною далекобійною зброєю. Також ворог завдає ударів по Україні ракетами С-300, Кабами та ракетами типу Х-59, Х-31", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що у ЗСУ озвучили деталі ранкового обстрілу України. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ЗС РФ запустили 19 крилатих ракет, 14 з яких вдалося перехопити Силам оборони. Є влучання по інфраструктурі та цивільних об'єктах. Перед цим росіяни провели розвідку боєм, запустивши "шахеди" по Дніпропетровській області.