Прикордонники Фінляндії затримали неонациста з РФ, якого суд вирішив не видавати Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, ймовірно, співзасновника ДШРГ "Русич" Яна Петровського вивезуть з країни. Фінляндія не погодилась на екстрадицію підозрюваного до України через "умови в тюрмах".

Співзасновника російської ДШРГ "Русич", неонациста Яна Петровського, якого у п’ятницю, 8 грудня, звільнили з в'язниці попри прохання України екстрадувати його, затримали фінські прикордонники. Про це повідомляє газета Ilta-Sanomat.

За інформацією видання, прикордонна служба Фінляндії забрала Петровського з в'язниці. Ймовірно, його вивезуть з країни.

Через умови в українських тюрмах: Фінляндія відмовила в екстрадиції Петровського

Нагадаємо, раніше видання Helsingin Sanomat повідомило, що Верховний суд Фінляндії вирішив негайно звільнити Петровського, посилаючись на статтю Європейської конвенції з прав людини. Києву відмовили в екстрадиції бойовика, адже йому нібито можуть загрожувати тортури в українському увʼязненні.

"Фінляндія не може погодитися на екстрадицію підозрюваного росіянина Воїслава Тордена (під таким ім'ям Петровський заїхав до Фінляндії — ред.) до України через "умови в українських тюрмах". Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини", — йдеться у рішенні.

Водночас, як йдеться у повідомленні, у Фінляндії Петровський не буде негайно звільнений, хоча згідно з рішенням Верховного суду більше немає умов для його утримання під вартою для забезпечення можливої екстрадиції.

Раніше прикордонна служба повідомила Імміграційній службі Фінляндії, що дозвіл на проживання Петровського-Тордена буде анульовано, його депортують і заборонять в’їзд до країни.

Хто такий Ян Петровський?

Ян Петровський — радикальний націоналіст, який був одним із командирів угруповання "Русич", що воювало з українськими військами в Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. Петровський входив до загону "Бетмен", спочатку воював у Луганську, а потім брав участь у боях за донецький аеропорт. Водночас Петровський жив із 2004 року в Норвегії, у 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні і депортували.

За відомостями журналістів, це угруповання обладнало в підвалах Машинституту катівні, під різними приводами викрадало мирних жителів, декого з них страчували і забивали до смерті. Навіть у самій ЛНР члени ДБР "Бетмен" були оголошені садистами і вбивцями.

Петровський є ватажком ДШРГ "Русич" після того, як Мільчаков був поранений під час боїв під Харковом у 2022 році. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков.

Він також брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, що воювало на боці режиму диктатора Башара Асада.

Нагадаємо, 25 серпня Україна почала процедуру екстрадиції Петровського з ДШРГ "Русич". В Офісі генерального прокурора розповіли про заходи, яких вживають щодо Яна Петровського з ДШРГ "Русич", якого відшукали у Фінляндії.

Раніше, 22 вересня минулого року Фокус писав про те, що неонацисти ДШРГ "Русич" закликають росіян катувати і страчувати українських військовополонених. Російські солдати, на думку соратників Олексія Мільчакова, можуть за гроші передавати родичам інформацію про місце поховання українців.