"Інформацію перевірять": в МВС відповіли, чи могла РФ стежити за українцями через камери

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що дані з відеокамер спостереження на українських дорогах не могли передаватися до інших країн, а система комплексного захисту є досить надійною.

Дані журналістського розслідування про те, що в Україні роками працювали відеокамери із програмним забезпеченням від російського виробника, ретельно перевірять. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він наголосив, що інформація з камер спостереження на українських дорогах не могла передаватися до інших країн.

"У Міністерстві внутрішніх справ України, наші технічні працівники чітко говорять, що наша інформація не могла попасти на будь-який сервер іншої країни", — йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, камери, які знаходяться на дорогах, можуть лише фотографувати автомобіль, а система комплексного захисту інформації є досить надійною.

Камери мали азійське походження та гіпотетично могли передавати інформацію

"Інша справа, що та інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, потребує ретельного дослідження та вивчення. В тому числі, цим буде займатися і МВС", — наголосив він.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що багато камер мали азійське походження, тобто "гіпотетично дійсно могли передавати інформацію".

"І це питання не тільки до спецслужб, а й до комунальних служб, які встановлювали ці камери і якими, в тому числі, користується і МВС", — додав Клименко.

За його словами, попереду чекає велика робота, аби "перевірити цю інформацію, ще раз подивитися на цю проблему і спробувати дати відповідь".

"Найближчим часом ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, зокрема й з відеокамер", — заявив міністр.

Спецслужби Рф, ймовірно, роками отримували відео з камер по Україні: деталі

Нагадаємо, за інформацією розслідувачів проєкту "Схеми", в Україні до вторгнення Росії у 2022 році встановили тисячі відеокамер, сигнал з яких надходив на сервери російських спецслужб. Системи спостереження наглядали за ЧАЕС, міськими вулицями у Полтаві і в низці інших населених пунктів країни. Камери вільно продавались на торговельних майданчиках, купувались пересічними громадянами і комерційними компаніями різного масштабу.

Журналісти з'ясували, що в Україні активно продавались відеокамери спостереження, на які встановлювалось програмне забезпечення TRASSIR від російської компанії DSSL. Разом з фахівцями побачили, що відеопотік, перед тим, як потрапити на екран, наприклад, смартфона, надсилається на проміжні сервери.

Окрім того, встановили, що сервери розташовані у Москві і належать компаніям "Диджитал Нетворк" та "ВК". Компанії володіють кількома російськими ресурсами — пошуковою системою, соцмережею, поштовим сервером.

Тим часом у листопаді польські правоохоронці висунули обвинувачення у шпигунстві 16 громадянам. Підозрювані роз'їжджали країною, шукали військові об'єкти та об'єкти інфраструктури і надсилали ці дані до російських кураторів.

Нагадуємо, 28 листопада стало відомо про масове отруєння працівників ГУР, причому серед постраждалих була дружина Кирила Буданова Маріанна. 6 грудня представник розвідки розповів, що агенти Кремля застосували "брудні інструменти".