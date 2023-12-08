Удари по енергосистемі: Росія розпочала свою "зимову кампанію", — ЗМІ

Росія вже другий рік намагається залишити українців без світла та тепла. На думку західних політиків, ракетний удар Росії у ніч на 8 грудня був спробою відновити свою кампанію по ураженню енергооб'єктів України.

Після тривалої паузи, у ніч на 8 грудня, Росія поновила ракетні удари з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Зокрема, це може свідчити про відновлення Росією ракетних атак по енергетичних об'єктах України. Таку думку висловив виданню Sky News висловив один із західних політиків.

За словами співрозмовників видання, Захід протягом декількох тижнів попереджав про "зимову кампанію" Росії, спрямовану на ураження української енергосистеми.

Також співрозмовник наголосив, навіть попри загибель однієї людини, внаслідок удару була завдана "мінімальна" шкода. Зокрема, ворог запустив ракети з Ту-95МС, які не використовувалися протягом декількох місяців. Ймовірно, що ракети для цього обстрілу Росія накопичувала не один місяць.

Попри це, більшість випущених ракет були перехоплені українською протиповітряною обороною. Також західний політик заявив, що ймовірно цей ракетний удар не був скоординований із безпілотниками "Shahed".

Нічний ракетний удар РФ: що відомо

У ніч на 8 грудня Росія вдарила по Україні 20 крилатими ракетами із Х-101/Х-555, 14 з яких були збиті українською ППО. Також ворог запустив сім дронів Shahed-136, п’ять з яких вдалося збити.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, РФ змогла відновити свій ракетних запас протягом останніх місяців. Ворог знову вдався до обстрілів України, які здійснював минулого року.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що Росія випустила ракети з близько 10 бомбардувальників Ту-95МС з міста Енгельс Саратовської області. Ракети, які летіли до Києва, були збиті на підльоті до міста.

Тим часом експерти пояснюють, що серед випущених ракет були імітаційні боєголовки Х-55. Так Росія імовірно намагається розвідати дислокацію установок української протиповітряної оборони.

Ситуація в енергосистемі України

Ситуація в енергосистемі є доволі складною, адже майже не щодня енергетики фіксують дефіцит електроенергії. Причина цьому є збільшення споживання через погодні умови та ракетні удари по об’єктах інфраструктури.

Так, 8 грудня у ДТЕК повідомляли, що Росія втретє за добу вдарила по прифронтовій теплоелектростанції. Зокрема, це вже восьмий удар по цьому ТЕС за останні півтора місяця.

Також 25 листопада Київ був за крок до планових відключень світла через російську атаку дронами. Зокрема, внаслідок атаки було пошкоджено декілька магістральних ліній електропередач. Однак ремонтники змогли відновити лінії без відключення світла.

Окрім того, як писали іноземні ЗМІ, генерація українських електростанцій скоротилася на третину, порівняно з довоєнними обсягами, через обстріли енергетичних об’єктів. Попри це, цього року Україна здатна збивати більше ворожих ракет, ніж минулого року.