"Потрібна синергія": як ЗС РФ обганяють ЗСУ у виробництві FPV-дронів (відео)

За словами волонтера Сергія Стерненка, окупанти мають вертикаль, у рамках якої Міноборони РФ та волонтери виробляють дрони та інфраструктуру до них. В Україні ж такої кооперації немає, що є загрозою для Сил оборони.

Українська армія першою почала використовувати на полі бою FPV-дрони. Російські війська не тільки вчаться в ЗСУ, але й почали системно виробляти такі безпілотники. Про це розповів український волонтер та блогер Сергій Стерненко в своєму ролику.

За словами Сергія Стерненка, вони вже передали українським захисникам близько 20 тисяч FPV-дронів. Такий тип озброєння довів свою ефективність на фронті й вони мають великий потенціал для розвитку. Дрони дозволили уражати цілі окупантів та живу силу за лінією зіткнення. Відтак у РФ почали системно вирішувати питання наявності FPV-дронів у ЗС РФ.

Окупанти почали:

створювати навчальні центри для операторів FPV-дронів;

частково локалізовувати виробництво;

розробляти різні моделі дронів — від літакоподібних до дронів зі скидами;

Літакоподібний дрон-камікадзе Фото: скриншот

Стерненко зауважує, що процес активно підтримується та стимулюється Міністерством оборони РФ. Росіяни навчились робити ретранслятори для посилення сигналу FPV-дрона, а також почали встановлювати в безпілотник інфрачервону камеру. Це дозволяє діяти вночі. За словами волонтера, в Україні теж працюють над такими дронами.

В російській армії створюють окремі підрозділи як з дронами, так і для боротьби з ними. В Силах оборони є тільки окремі роти безпілотників, але цього, на думку Стерненка, недостатньо для кардинальної зміни ситуації. Також в українській армії потрібна окрема доктрина застосування дронів-камікадзе.

"Російські дрони створюють серйозну проблему для нашого війська. Окрім знищення техніки та ударів по наших військових, постійне застосування FPV-дронів зупиняє практично всю логістику, евакуацію тощо. Проблема FPV-дронів буде тільки зростати, бо росіяни масштабують виробництво та закуповують десятки, а то і сотні тисяч дронів в Китаї", — розповідає Стерненко.

Проблема, за словами Сергія Стерненка, ще й в тому, що в Україні розвитком дронів займаються здебільшого волонтери та фонди. Окупанти близькі до того, щоб перегнати ЗСУ у сфері безпілотників через інвестиції великих ресурсів та роботу волонтерів, фондів та Міноборони.

"У росіян закупівлями дронів займаються волонтери і Міністерство оборони, у нас Міністерство оборони не займається закупівлями FPV. Цим займається Мінцифри, але як ви розумієте, навіть фінансові ресурси у нас менші", — продовжує Стерненко.

За його словами, в Україні немає скоординованої роботи Міноборони, Мінцифри та Командування Збройних сил. Наразі від держави тільки Мінцифри купує дрони. Тим часом окупанти вже почали використовувати FPV-дрони на морі.

Нагадаємо, Фокусу фахівець зі звʼязку, РЕБ та розвідки Сергій "Флеш" розповів про те, як ЗСУ боротимуться з FPV-дронами окупантів.

10 грудня FPV-дрони знищили російський БТР з системою РП-377.