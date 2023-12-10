Гризуни та багнюка: як змінились умови бійців в окопах з приходом зими, – WSJ

Українські військові кажуть, що миші та щури дуже швидко плодяться, а експерт з гризунів університету Грінвіча Стівен Белмейн стверджує, що за місяць самка може народити 10-12 дитинчат.

Бойові дії на теренах України тривають. Коли артилерійські обстріли вщухають, на фронті стає чутно пискіт щурів та мишей, а також човгання багнюки. На поле бою прийшла негода. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ситуація на фронті схожа на Першу світову війни. Українські солдати так само мають справу з брудом та нашестям гризунів. Сезон вологої погоди може тривати з жовтня до зимових заморозків. Все це впливає на рух гусеничної техніки, ускладнить будь-який великий прорив, а також має вплив на моральний стан бійців. Зазначається, що єдине, що вгамовує щурів на полі бою — це звук пострілів або ударів артилерії.

"Вони їдять ліжка, вони їдять одяг, і що б вони не їли, вони всюди, і що б ви не робили, щоб укутатись на ніч, вони все одно проникають всередину. Я ніколи не уявляв, що опинюся в такій ситуації", — каже 34-річний боєць.

Військові намагаються боротись з мишами створюючи пастки. Боєць на позивний "Теклберрі" каже, що за дві доби він нарахував 96 мертвих гризунів. Проте вони дуже швидко розмножуються. Експерт з гризунів з університету Грінвіча Стівен Белмейн каже, що потрібен систематичний підхід, бо самка бурого щура може народити до 10 дитинчат за місяць, а самка миші — до 12.

Також військові кажуть про складні умови через багнюку. Інколи її може бути по коліна. Це погано впливає на мобільність. "Іраку" з двома побратимами навіть доводилось йти пішки 2,5 км, щоб дійти до позиції, бо Mitsubishi застряг в багнюці. Разом з тим бійці з бригади "Азов" кажуть, що їхній бойовий дух на високому рівні.

"Втома від буденності, діяльності та поганий сон в такому середовищі можуть мати реальний виснажливий вплив на солдатів і навіть призвести до хвороб", — сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі.

Те саме переживають і російські війська, пишуть журналісти.

Нагадаємо, 5 листопада в британській розвідці розказали про умови російських військ на фронті.

Також ЗМІ писали, що американські танки M1 Abrams вразливі до бруду.