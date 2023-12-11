Російські війська у Вірменії хочуть зберегти військовий контроль над країною, — ISW

Правозахисник Артур Сакунц назвав арешт російського громадянина військовою поліцією РФ "атакою на правову систему Вірменії, на Вірменію як суверенну державу".

Російське керівництво у Вірменії, судячи з усього, прагне зберегти військовий контроль над країною за допомогою 102-ї військової бази, хоча вірмено-російські відносини погіршуються. Правозахисники з Helsinki Citizens' Assembly 8 грудня повідомили, що російська поліція військової бази в Ґюмрі 6 або 7 грудня затримала громадянина РФ Дмитра Сетракова за дезертирство. Про це пише "Інститут вивчення війни" (ISW) у зведенні від 10 грудня.

Слідче управління, розташоване у Вірменії, порушило проти нього кримінальну справу за самовільне залишення підрозділу. Військовий був контрактником у російській армії та дислокований на передовій в Україні, але згодом потрапив до шпиталю і зміг втекти до Вірменії.

Голова правозахисної групи Артур Сакунц сказав журналістам, що вірменська поліція не має стосунку до арешту, і заявив, що правоохоронні органи РФ не мають права заарештовувати людей на території Вірменії, навіть російських громадян.

Він назвав це "атакою на правову систему Вірменії, на Вірменію як суверенну державу", зажадав провести розслідування і не допустити екстрадиції Сетракова.

Арешт російською владою 39-дев'ятирічного чоловіка може викликати критику російської військової присутності у Вірменії, попри нещодавні заяви заступника голови МЗС Мнацакана Сафаряна про те, що Єреван не розглядає можливість виходу з ОДКБ. Водночас представники Єревана не були на чотирьох останніх самітах цієї організації.

102-а російська військова база

У російського контингенту у Вірменії два гарнізони: у місті Ґюмрі та столиці Єревані. Поруч із базою розташований житловий квартал "8-е містечко", тут проживають сім'ї російських військовослужбовців, приблизно 4000. Авіація військової бази розташована на аеродромі "Еребуні".

102-а російська військова база РФ з'явилася на території Вірменії згідно з Договором про правовий статус ЗС РФ на території Вірменії. Сторони підписали угоду в серпні 1992 року, ще одну угоду було підписано в березні 1995 року.

Військовослужбовці були причетні до низки кримінальних інцидентів, що відбувалися в місті. Найгучніший стався 2015 року, коли військовий Валерій Пермяков розстріляв вірменську сім'ю із семи осіб.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Москва розраховує на капітуляцію уряду України та захоплення чотирьох областей.

Також повідомлялося, що ЗСУ відбили острів на лівому березі Дніпра й утримують позиції.