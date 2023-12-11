Загибель помічника Залужного: суд обрав запобіжний захід полковнику Тимченку
За даними журналістів, суд розглянув апеляцію у справі загибелі Геннадія Частякова. Помічник головнокомандувача загинув унаслідок вибуху гранати під час святкування свого дня народження.
Суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача Збройних сил України Олегу Тимченку. Він подарував помічнику генерала Валерія Залужного Геннадію Частякову гранати, що стали причиною його загибелі. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.
Як зазначають журналісти, раніше спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме рішення суду про відмову в обранні запобіжного заходу. Розгляд апеляції відбувся 4 грудня.
"За підсумком засідання підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", — повідомило джерело.
Загибель Геннадія Частякова: що відомо
Нагадаємо, 6 листопада ЗМІ повідомили, що в селі Чайки Київської області вибухнула граната, внаслідок чого загинув військовослужбовець. Прессекретар МВС Мар'яна Рева зазначила, що трагедія сталася внаслідок необережного поводження з боєприпасами.
Пізніше стало відомо, що йдеться про 39-річного Геннадія Частякова, який працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Поранення також отримав його 13-річний син Гліб.
Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на правоохоронців зазначив, що помічнику Валерія Залужного презентували на день народження "подарунковий набір", до якого входили гранати. Подарунок імениннику вручив його колега полковник Олег Тимченко.
Справою про загибель Геннадія Частякова зайнялося Державне бюро розслідувань.