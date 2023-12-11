"Ми продовжимо боротьбу": Данілов визнав, що контрнаступ України був невдалим (карти)

За словами секретаря РНБО, у травні минулого року "кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якомога швидше". І визнав, що очікування були надто оптимістичні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов визнав, що надії на контрнаступ нинішньої зими не виправдалися, однак це не означає, що Україна програє. Про це він заявив 11 грудня в коментарі BBC News.

Як запевнив Данілов, Київ зараз намагається отримати нові пакети західної допомоги, особливо у США. Однак при цьому він упевнений, що все-таки якесь військове фінансування "обов'язково надійде".

І додав, що затримка допомоги США "не трагедія", і він абсолютно впевнений, що американську допомогу на оборону буде схвалено, навіть незважаючи на обсяги того, на що може розраховувати Україна.

"Пакет на суму 60 мільярдів доларів наразі втягнутий у внутрішню партійну політику, а час до різдвяних канікул у Конгресі спливає. Менша частина законодавців-республіканців у США скептично ставиться до надсилання додаткових коштів. Але якщо трапиться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо цьому раді", — зауважив Данілов.

Журналісти інформаційного каналу згадують, що в травні цього року секретар РНБО був сповнений надій і говорив про "історичну можливість". Однак надії не виправдалися, зауважив він.

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якомога швидше. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, — це вже велика перемога", — підкреслив секретар РНБО.

На запитання, на що сподівалися і що стало на заваді, Данілов визнав, що вони були надто оптимістичні.

"Українські сили сподівалися повернути собі ділянки території, завойовані Росією під час вторгнення в лютому 2022 року, а також перерізати російські лінії постачання до Криму. Але через відсутність переваги в повітрі та потужну російську оборону наші зусилля, схоже, зайшли в глухий кут із настанням зими", — сказав він.

Що відбувається на фронті сьогодні

Данілов охарактеризував нинішню ситуацію на фронті як "дуже складну".

"Такої війни, як та, що йде в нашій країні, не було ні в 20-му, ні в 21-му столітті. Виходячи з неї, старі "підручники" з війни, зокрема натовські, необхідно відправити назад в архіви", — порекомендував секретар.

Як змінювався військовий контроль України за лінією фронту Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Він звернув увагу на те, що в суспільний дискурс вкралося маніпулювання звинуваченнями щодо того, якою мірою зовнішні союзники і партнери або ЗСУ винні в тому, що сталося останніми місяцями.

Однак Данілов лише підкреслив, що Україна точно не зупиниться в нових спробах повернути свої території.

"Можу точно сказати, ми продовжимо боротьбу за нашу свободу, за нашу незалежність", — підсумував він.

При цьому він зауважив, що в Україні знову з'явився акцент на зміцненні оборонних ліній на зиму.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що Сенат США заблокував допомогу Україні. За даними журналістів, у республіканській партії не підтримали законопроєкт про допомогу Києву, тому що з нього було виключено більш жорсткі заходи з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Президент Джо Байден назвав провал голосування за допомогу Україні політичним шантажем. Своєю чергою посол України в США Оксана Маркарова заявила, посилаючись на слова сенаторів, що двопартійну підтримку Києва буде продовжено.