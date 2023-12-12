"Тільки ця мета для них має реальний сенс": Росія хоче захопити всю Україну, — Дикий

Ветеран АТО Євген Дикий сказав, що будь-які інші завдання для РФ — то лише проміжні цілі. Приміром, такі як повна окупація Донецької області України.

Росія не змінила свого наміру повністю захопити Україну. Про це заявив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, за час війни росіяни остаточно переконали себе в тому, що тільки такий варіант розвитку подій для них має реальний сенс. В іншому разі на них чекає катастрофа.

"Ця мета у росіян не змінювалася. Навпаки, за час цієї війни вони остаточно самі себе переконали, що тільки ця мета для них має реальний сенс, а все інше для них катастрофа", — сказав Дикий.

Він зазначив, що будь-які інші завдання для РФ — то лише проміжні цілі. Приміром, такі як повна окупація Донецької області України.

"От як проміжною метою є Авдіївка чи Мар'їнка, так само проміжною метою є вся Донецька область. Тому навіть вихід на межі Донецької області не є кінцевою метою окупантів", — сказав він.

Нагадаємо, що Євген Дикий раніше заявив, що потрібно відправити на фронт частину українських правоохоронців. За його словами, працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальної служби та митниці проходили фізпідготовку, медкомісію, мають базові навички володіння зброєю. Ці громадяни мають певний рівень на відміну від звичайного цивільного мобілізованого.