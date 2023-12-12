У ДПСУ розповіли, як ЗС РФ штурмують позиції захисників на Куп'янському напрямку

За словами підполковника Івана Шевцова, постійна зміна дати взяття Куп'янська військами РФ не підкріплена жодним просуванням на цій ділянці фронту.

Російські окупанти продовжують використовувати піхоту на Лимано-Куп'янському напрямку. Вони застосовують тактику "м'ясних штурмів". Про це розповів підполковник, начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" ДПСУ Іван Шевцов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, за останні пів року тактика Росії на цьому напрямку не змінювалася. Щоправда, у зв'язку з погодними умовами, окупанти менше використовують військову техніку і більше покладаються на піхоту.

"Здебільшого в бій ідуть звичайні солдати. Це невеликі групи до 10 військовослужбовців. Шлях до лінії зіткнення вони долають пішки, протягом 3,5-4 км по два військовослужбовці", — розповів він.

Шевцов сказав, що зазвичай росіяни скупчуються по 10 осіб за 300-400 метрів до українських позицій. Після вирушають у так званий "м'ясний штурм". Спочатку йдуть перші 10 осіб. Після них ідуть наступні 10 осіб.

Підполковник сказав, що підготовка у нападників досить різноманітна.

"Вони замінюють один одного, і така тенденція проглядається повністю по всій ділянці фронту. Наприклад, якщо використовуються підрозділи "Шторм-Z" або колишні "вагнерівці", то, звичайно, це більш підготовлені військові. А у звичайних військовослужбовців російської армії досить низька підготовка", — зазначив Шевцов.

За його словами, постійна зміна дати взяття Куп'янська військами РФ не підкріплена жодним просуванням на цій ділянці фронту. У ЗС РФ був останній дедлайн — до настання зими. Однак, незважаючи на велику кількість атак, росіяни не змогли домогтися успіху.

"Ми віддаємо відсіч на цій ділянці фронту, і я думаю, що так буде і далі", — сказав Шевцов.

Нагадаємо, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗС РФ готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку . Російська армія готує третій штурм Авдіївки і хотіла б окупувати її до Нового року. При цьому командири ЗС РФ не вірять в успіх.