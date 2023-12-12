Чорним морем не обмежиться: Путін розширює флот РФ і готується до війни з НАТО, — ISW

За словами аналітиків, у планах Росії кількісно посилити військово-морський флот в Арктиці, на Далекому Сході, Чорному, Балтійському та Каспійському морях. Інтерес Путіна до цих районів вказує на існування програми, розрахованої на довгі роки.

Росія готується до майбутньої конвенційної війни з НАТО і розширює свій військово-морський потенціал далеко за межі України та Східної Європи, щоб погрожувати, зокрема, і союзним країнам блоку в багатьох регіонах. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 грудня.

Напередодні голова Кремля Володимир Путін був присутнім на церемонії підняття прапора на двох атомних підводних човнах стратегічного призначення — атомному підводному крейсері стратегічного призначення "Імператор Олександр III" (класу "Борей-А") і "Красноярськ" (субмарина класу "Ясень-М").

Церемонія відбулася 11 грудня на суднобудівному заводі "Севмаш" у Сєвєродвінську Архангельської області.

За словами Путіна, два нові підводні човни увійдуть до складу Тихоокеанського флоту і захищатимуть далекосхідні кордони РФ. Він також сказав, що Росія планує кількісно посилити свій військово-морський флот в Арктиці, на Далекому Сході, Чорному, Балтійському і Каспійському морях.

Згідно з планами, завод "Севмаш" найближчими роками передасть російському ВМФ ще три підводні човни класу "Борей-А" і п'ять класу "Ясень-М".

Будівництво і введення в експлуатацію нових військово-морських кораблів — цілі досить дорогі та трудомісткі. Інтерес же Путіна до розширення флоту і районів, де є морські бази РФ, передбачає, що це частина програми, розрахованої на довгі роки.

У довгостроковій перспективі такі зусилля будуть спрямовані на підготовку РФ до майбутньої широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО.

У Кремлі регулярно роблять заяви про те, що Росія — тихоокеанська військово-морська держава, яка прагне рівноправного оборонного партнерства з Китаєм, а в травні цього року РФ робила дії в Охотському морі, щоб обмежити підтримку України з боку Японії.

11 грудня на зустрічі, присвяченій економічному розвитку російської арктичної зони, Путін також підкреслив стратегічний інтерес РФ до Арктики. У Кремлі беруть до уваги те, що нещодавно до НАТО вступила Фінляндія, а також майбутній вступ Швеції.

Поки незрозуміло, чи вдасться найближчими роками випустити стратегічні військові кораблі в потрібній кількості та якості, але РФ все ж явно намагається мобілізувати ВПК і може зосередити зусилля власне на флоті.

Нагадаємо, що станом на початок 2023 року у РФ було 11 атомних стратегічних підводних човнів зі 176 ядерними боєголовками.

Також повідомлялося, що 11 грудня ЗСУ продовжували наземні операції біля Кринок у Херсонській області.