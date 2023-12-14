Китай розбудовує поселення на спірному кордоні з Бутаном: зʼявились супутникові знімки

Бутан готовий поступитися територіями Китаю, щоб уникнути конфлікту. Проте Індія непокоїться, що китайські інтереси підуть далі.

В долині Джакалунг у Бутані Китай розбудовує власне поселення, що може свідчити про наміри Пекіну захопити бутанську територію. Про це повідомляє експерт з міжнародної політики Джон Поллок, який оприлюднив супутникові знімки Maxar.

Китай реалізує одразу кілька проєктів з будівництва поселень на території Бутану. На думку аналітика, це може свідчити про бажання Бутану поступитись Пекіну територією в межах прикордонної угоди. Окрім долини Джакалунг, супутник зафіксував китайську активність в долині Менчума та регіоні Бейул.

Всі території Бутану, на які претендує Китай

У Defence Blog продовжують, що китайські територіальні претензії в Бутані охоплюють 4 регіони на заході, 3 на півночі та сході. Дії КНР викликали дискусії щодо потенційних наслідків для територіальної цілісності та суверенітету Бутану. Поєднання спекуляцій з фізичною розбудовою обʼєктів в спірних регіонах посилює світову увагу до дій Китаю в регіоні. Також це показує нестабільну геополітичну динаміку в Гімалайському регіоні, де Китай має претензії не тільки до Бутану, але й до Індії.

Розбудова поселень в Бутані Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Розбудова поселень в Бутані Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Розбудова поселень в Бутані Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Розбудова поселень в Бутані Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Потенційна угода між Бутаном та Китаєм може стурбувати Індію, яка довгий час вважала Бутан буферною державою між Китаєм. Китайські інтереси можуть піти далі й дійти до плато Доклам, яке розташовано поблизу з Індією. Своєю чергою Пекін каже, що після загарбання територій та угоди можливе налагодження дипломатичних стосунків з Бутаном.

Нагадаємо, 11 грудня берегова охорона Китаю обстріляла філіппінські кораблі з водометів.

8 грудня ЗМІ писали, що Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 із кораблів-амфібій.