Ракети, боєприпаси і патрони: США оголосили про новий пакет допомоги для України на $200 млн

У Пентагоні заявили, що Україна отримає ракети AIM-9М для ППО, боєприпаси для HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

ракети AIM-9М для ППО;

компоненти системи ППО;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

протирадіолокаційні ракети HARMs;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;

понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;

запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"У тісній співпраці зі своїми союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжують підтримувати найнагальніші бойові потреби України, включно з можливостями, необхідними для захисту українського цивільного населення та інфраструктури від неослабних повітряних атак Росії", — зазначили в Пентагоні.

Повідомляється, що допомога в забезпеченні безпеки України залишається розумною інвестицією в національну безпеку США. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи оборонно-промислову базу Штатів і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.

Нагадаємо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США. Лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер розповів, як пройшла зустріч. За його словами, зустріч Зеленського з американськими законодавцями була "дуже потужною". Український лідер "дуже детально окреслив", чого потребує Україна і як США можуть допомогти в захисті від РФ.