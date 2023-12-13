РФ атакувала Київ балістикою: поранено пів сотні людей, загорілись будинки, — КМВА

У Дарницькому районі палає пожежа у приватному будинку, площею 400 кв. м, повідомили в КМВА. Загалом по Києву отримали поранення більш як 50 осіб.

В ніч з 12 на 13 грудня внаслідок збиття ракет, якими ЗС РФ намагалась атакувати Київ, почались пожежі у чотирьох районах столиці. Всього виявили близько десяти уламків, падіння яких завдало шкоди цивільним будівлям — багатоповерхівкам та приватним. Про нові деталі наслідків російського обстрілу Києва ідеться у дописі Київської міської військової адміністрації (КМВА) у Telegram-каналі.

Від падіння уламків ракет постраждало чотири райони Києва: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський. Станом на 6 год. виявили 51 постраждалого, серед них — шестеро дітей. Вік постраждалих — від 5 до 80 років, заявили в КМВА.

Характер поранень, які отримали люди, не вказується. Лише зазначається, що усім надається необхідна медична допомога.

У Деснянському районі — три локації, постраждалих від російських ракет. Наймасштабніша — займання на сьомому поверсі 9-типоверхового будинку, ідеться у дописі КМВА. Також горіли вісім автівок на подвір'ї. Жителів будинку евакуювали — це 17 осіб, серед них семеро дітей. Людей обігрівають, надають психологічну та медичну допомогу.

На інших двох локаціях уламки ракет впали на відкритих майданчиках. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

У Дніпровському районі — пошкодження вибуховою хвилею (вибило шибки у двох будинків), уламки частково зруйнували три приватних будинки та допоміжні споруди. Також зайнявся приватний будинок: площа займання — 2 кв. м. Деякі шматки ракети впали на проїжджу частину і пошкодили водопровід — на місці працюють відповідні служби, вказала КМВА.

У Голосіївському районі уламок упав посеред проїжджої частини: руйнувань та постраждалих немає. У Дарницькому районі загорівся приватний житловий будинок. Площа займання — близько 400 кв. м, ідеться у дописі адміністрації.

Обстріл Києва — деталі удару 12-13 грудня

Зазначимо, в ніч на 13 грудня ЗС РФ запустили по Україні 12 ракет, які вдарили швидше, ніж було оголошено тривогу, раніше писав Фокус. За попередніми даними, ворог атакував балістичними ракетами — їх усі збили сили ППО.

В ніч на 12 грудня відбувся ще один удар РФ. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог запустив вісім балістичних ракет, з якими на 100% справились сили ППО. На одній зі світлин з місця подій можна побачити вирву, діаметром близько 10-12 метрів. У військові адміністрації вказали, що є певні руйнування внаслідок падіння уламків — пошкоджено кілька приватних будинків, є поранені.

Нагадуємо, аналітик зауважив, що Росія не має можливості одночасно запустити по Україні 100 ракет. Також експерт пояснив, що нові російські дрони з реактивним двигуном легше знищити мобільним вогневим групам.