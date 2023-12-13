ЗС РФ просунулися на лівому березі Херсонщини: в ISW розповіли про становище ЗСУ (карта)

Українські та російські військові ведуть бойові дії у Кринках. ЗСУ безуспішно намагалися закріпитися в лісовій місцевості біля селища, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації проводили наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 12 грудня.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 11 грудня, російські військові просунулися на південь від Кринок. У вівторок 12 грудня російські військкори заявляли, що ЗС РФ нібито відтіснили українських бійців з невизначених позицій біля селища.

Аналітики з посиланням на російське джерело зазначили, що українські та російські війська ведуть бойові дії в Кринках, а ЗСУ безуспішно намагалися закріпитися в лісовій місцевості біля Кринок.

"Російські джерела стверджували, що є непідтверджені повідомлення про те, що українські сили висадилися в інших невизначених районах східного берега річки Дніпро", — йдеться у повідомленні ISW.

Ситуація на лівому березі Дніпра

За даними Генштабу ЗСУ, командувач російським угрупованням військ "Днепр" генерал-полковник Михайло Теплинський наказав створити десантно-штурмові підрозділи за зразком "ударних батальйонів" білої армії часів Громадянської війни в Росії, які в той час проривали оборону ворога та піднімали бойовий дух. Проте особовий склад нових ударних частин має низьку дисципліну та мотивацію.

Нагадаємо, 10 грудня військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що чисельність російської групи військ "Днепр" перевищує 70 тисяч людей. За його словами, на лівобережжі Херсонської області ЗС РФ сконцентрували близько 380 танків, до тисячі ББМ, 500 одиниць ствольної артилерії та менш як 100 одиниць РСЗВ.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 10 грудня повідомили, що українські бійці утримують позиції на лівому березі Дніпра. За даними ISW, під Кринками тривали бої, а ЗСУ контролюють острів Великий Потьомкін.