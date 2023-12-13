Партизани "допомагають" будувати частину Росгвардії у Криму: в чому особливість (фото, відео)

Партизани "Атеш" працюють на місці спорудження військової частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії. Її будівництво розпочалося у квітні 2023 року.

Українське підпілля впровадило своїх агентів у процес будівництва військової частини Росгвардії у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агенти "Атеш" працюють на місці будівництва військової частини росгвардії у Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

Партизани розповіли, що окупанти розпочали будівництво військової частини у квітні 2023 року. З того моменту "Атеш" впровадив своїх агентів у процес будівництва. Зокрема, вони займаються не лише передачею інформації, але й створенням труднощів та затримок на будмайданчику.

"Ми докладаємо максимальних зусиль для перемоги над р*шистами та посібниками путінського режиму", — додали партизани.

Нагадаємо, 12 грудня у партизанському русі "Атеш" розповіли про проникнення на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Агент зібрав дані про особовий склад, техніку та озброєння. Зокрема, ворог використовував гелікоптери Мі-8 для евакуації поранених.

8 грудня стало відомо, що українське підпілля розвідало місця дислокації військових Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованому Сакському районі в Криму. Партизани змогли розширити список місць перебування російських бійців та детально оцінити інженерні споруди в районі.

Того ж дня в "Атеш" повідомили, що ЗС РФ почали використовувати новий маршрут для перевезення особового складу до Джанкоя в Криму. На вокзал окупанти прибували автотранспортом та потягами.