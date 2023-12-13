Ракетна атака на Київ: як виглядають пошкоджені будинки (фото)

У київській мерії кажуть, якщо консутрукції багатоповерхівки зазнали критичних ушкоджень, розглядатиметься питання про капітальне відновлення.

У Київській міській державній адміністрації показали, як виглядають пошкоджені внаслідок нічної атаки будівлі у Дніпровському районі. Відновлення потребує багатоповерхівка та дитячий садочок. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що уламки ворожої балістичної ракети впали біля однієї з багатоповерхівок. Пошкодження отримали як будинок, так і розташований поруч дитячий садочок.

Фото: Віталій Кличко / Telegram Фото: Віталій Кличко / Telegram Фото: Віталій Кличко / Telegram

Також внаслідок атаки згоріли припарковані у дворі автівки, а у прилеглих будинках та школі повибивало вікна.

Наразі мешканців пошкодженої багатоповерхівки евакуювали, на місці працюють правоохоронці. Після цього людям дозволять позабирати із своїх домівок речі.

Повідомляється, що пошкоджені вікна будинку затягнуть плівкою та після цього проведуть експертизу пошкодженої багатоповерхівки.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

У мерії кажуть, якщо внаслідок атаки конструкції будівлі зазнали критичних пошкоджень, то проводитимуть роботи з капітального відновлення.

Серед іншого, постраждалим мешканцям нададуть тимчасове житло. Також біля пошкодженого будинку розгорнули пункт обігріву.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Окрім того, частина уламків впали на території міської лікарні. У мерії кажуть, що пошкоджена будівля моргу. Сама медична установа отримала незначні пошкодження.

Ракетна атака на Київ

У ніч на 13 грудня Збройні сили РФ випустили по столиці України 10 ракет. Усі вони були збиті силами ППО. Вже друга за останні дні російські військові намагаються вдарити по Києву балістичними ракетами.

Відомо, що уламки ракет впали у чотирьох районах міста. Травми отримало понад 53 людини, серед яких 5 дітей.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чому окупанти намагаються завдати удару вночі. Так, за словами речника Юрія Ігната, армія РФ намагається використати ефект несподіванки та заподіяти якнайбільшої шкоди.

Нагадаємо, в Офісі Президента розповіли, що окупанти намагалися завдати удару по об’єкту критичної інфраструктури. Зокрема, вони випустили ракети С-400.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що нові атаки РФ цього року відрізнятимуться від тогорічних ракетних атак. Зокрема, вони не застосовуватимуть за раз велику кількість ракет та імовірно вдарятимуть лише по одній або двох цілях.