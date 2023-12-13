Мар'їнка не пала: командування ЗСУ спростовує захоплення міста окупантами РФ (карта)

В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій і поширює інформацію про повне взяття цього міста.

Оборона міста Мар'їнка на Донеччині триває, пори заяву російських окупантів про захоплення населеного пункту. Про це свідчить вечірнє зведення командувача Таврійського напрямку бригадного генерала Олександра Тарнавського у його Telegram-каналі.

"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки — відбито 11 атак. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", — проінформував він.

Боєць ЗСУ про захоплення Мар'їнки ЗС РФ

13 грудня в мережі почалася поширюватися інформація про взяття окупантами Мар'їнки. Зокрема, аеророзвідник 72-ї бригади Микола Ворошнов проінформував, що ЗС РФ захопили місто.

"Мар'їнка пала. До Курахово — менше 14 км по прямій дорозі. Поля, посадки, хутір і невеличке село. Після Авдоса вони всі сили кинуть на прорив в напрямку Курахово-Вугледар. Майже впевнений, що саме тут буде наступний наступальний кулак орків. Скоро нас чекає "фортеця Курахово". Поки є час і ще ніхто не позаймав найкращі підвали в місті — треба йти вишукувати територіально найбезпечніші і стратегічно найвдаліші підвали для аеророзвідки", — написав він.

Нагадаємо, що Олександр Тарнавський повідомив, що протягом 12 грудня на відтинку фронту від Роботиного до Авдіївки відбулося 80 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни втратили 401 особу, що становить половину всіх добових втрат ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники навіть не увійшовши до міста втратили під Авдіївкою 14 тисяч солдатів.