Кадиров назвав терміни завершення війни проти України, – ЗМІ

Керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що варто очікувати завершення бойових дій наступного літа, приблизно в червні або липні.

Війна Росії проти України може завершитися влітку 2024 року. Таку думку висловив в прямому ефір у своєму Telegram-каналі керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров під час спілкування з мешканцями 13 грудня, повідомляє Газета.Ru.

З його слів, цього варто очікувати наступного літа, приблизно в червні або липні. Також він наголосив на швидкому рішенні, якби це залежало від нього.

"Якби я ухвалював рішення, закінчили б за три місяці", – заявив він.

Війна Росії проти України – заяви Кадирова

Кадиров у жовтні 2022 року закликав "стерти із землі" українські міста. Керівник Чечні заявив, що йому соромно за кавказців, які не стоять у чергах до військкомату, проте запевнив, що РФ "обов'язково переможе за допомогою всевишнього". Він звинуватив Україну в обстрілах території Росії та заявив, що держава-агресор "слабко на них відповідає".

Кадиров наказав МДТУ розробити "джихад-машину" для війни в Україні. Російська агенція ТАСС повідомила, що Московський державний технічний університет імені М.Е. Баумана (МДТУ) займеться розробкою конструкторської документації легкої маневреної бойової машини за його дорученням.

Нагадаємо, кадировці видали Бахмут за Кліщіївку і "взяли штурмом" вже захоплену РФ позицію. Рамзан Кадиров заявив, що його вояки захопили висоту, за яку йшли запеклі бої, проте аналітики знайшли невідповідність його слів реальній ситуації. З його слів, штурм укріпленої висоти 204,1 на захід від Кліщіївки, але насправді події відбулися в іншій локації.