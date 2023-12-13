Удари по портах України: РФ пошкодила 105 об'єктів інфраструктури

Як розповів голова АМПУ Юрій Литвин, через дії РФ загинули 3 людини, а ще 12 дістали поранення. Наразі формується список майна, яке було пошкоджено або знищено обстрілами.

Росія вдарила по 105 об'єктах портової інфраструктури України, а також шести цивільних будівлях із 18 липня. Про це заявив глава ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, пише "Інтерфакс-Україна".

Як розповів Литвин, унаслідок повітряних атак було пошкоджено або частково зруйновано:

10 елеваторів;

2 трубопроводи;

34 адміністративні будівлі;

26 складів з рослинною олією і паливом;

93 транспортні засоби;

69,7 тисячі квадратних метрів складів зберігання зернових вантажів;

62 тисяч тонн зернових вантажів.

Крім того, за словами Литвина, через дії РФ загинули 3 людини, а ще 12 отримали поранення. Наразі формується список майна, яке було пошкоджено або знищено обстрілами, проводиться оцінка відновлення об'єктів.

Як повідомили в АМПУ, зустріч відбулася 12 грудня. За підсумками 11 місяців 2023 року в надзвичайно важких воєнних умовах портами України перевантажено 52,8 млн тонн вантажів. Серед пріоритетів на 2024 рік названо збільшення вантажообігу морських портів, розвиток Дунайського портового кластера як головного альтернативного експортного морського шляху. Реалізація інвестиційних проєктів і проєктів державно-приватного партнерства.

Крім того, як повідомляється, передбачається відновлення портової інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, що в Повітряних силах ЗСУ пояснили нічні удари ЗС РФ балістикою. У російських окупантів, як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, велика кількість комплексів С-300, але ці системи не здатні дістати до столиці України.