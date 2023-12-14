Без жодних санкцій: НВАК використовує окуляри змішаної реальності від Microsoft (відео)

У мережі з'явився ролик, де інженери китайських ВПС проводять віртуальний розбір авіаційного двигуна в окулярах HoloLens 2. При цьому в інтерфейсі присутній напис "Microsoft Store".

Китайські військові для обслуговування техніки використовують гарнітури змішаної реальності, які схожі на окуляри HoloLens 2 від компанії Microsoft. У репортажі китайського державного каналу CCTV йдеться про те, що система змішаної реальності використовується для проведення "віртуального розбирання перед оглядом" авіаційного двигуна. Про це 14 грудня повідомили журналісти гонконзької газети South China Morning Post.

У репортажі сказано, що застосування цієї технології може гарантувати, що такі двигуни будуть замінені з належною швидкістю, точністю і надійністю.

"У разі процедури заміни двигуна, яка вимагає високої швидкості, високої точності та надійності, ця інноваційна система взяла на себе роль звичайних інструментів, даючи змогу механікам віртуально розбирати двигуни перед реальним випробуванням двигуна", — йдеться в репортажі.

Це відбувається тому, що Китай намагається прискорити інновації та використання передових технологій у своїх збройних силах у рамках зусиль з модернізації своєї армії. Президент Сі Цзіньпін поставив за мету створити до середини століття "збройні сили світового класу", зазначають журналісти.

Також журналісти зазначають, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) вже багато років використовує технології віртуальної реальності у своїй підготовці. У серпні поточного року з'явилася інформація, що в китайських військах з'явилися система змішаної реальності, яка дає змогу солдатам керувати кількома безпілотними літаками або транспортними засобами.

Зазначимо, що цей ролик цікавий тим, що окуляри доповненої реальності дуже схожі на технології Microsoft, а саме на HoloLens 2, які вільно продаються в КНР. Неозброєним поглядом видно, що в інтерфейсі присутній напис "Microsoft Store".

Як з'ясовується, ці технології поки що не підпадають під американські експортні санкції, які покликані завадити Китаю в удосконаленні своїх військових можливостей. Ба більше, Microsoft є офіційним постачальником подібних окулярів і армії США. Наприклад, у вересні цього року американські військові зробили ще одне велике замовлення на окуляри доповненої реальності, які можна використовувати в бойових ситуаціях.

Таким чином фактично збройні сили і США, і Китаю вільно користуються передовими цифровими засобами гіганта інформаційних технологій — корпорації Microsoft.

Раніше повідомлялося, що за інформацією оглядачів The Economist, генсек Сі Цзіньпін активно вкладається в розвиток Народно-визвольної армії Китаю, завдяки чому створюються різні зразки озброєння. Однак китайські технології, попри промислове шпигунство, все ще відсталі.