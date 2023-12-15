Впевнений у перемозі: аналітики ISW проаналізували заяви Путіна на "Прямій лінії"

Як зазначають американські аналітики, Путін не відмовився від своїх максималістських цілей у війні проти України та в нього з'явилася впевненість в успіхах Росії на фронті.

Російський президент використав форум "Пряма лінія" та свою пресконференцію для обговорення війни в Україні. Зокрема, саме цій темі він присвятив велику частину свого виступу, що імовірно може свідчити про його впевненість у перспективах Росії у цій війні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 14 грудня.

Зазначається, що протягом 2022 року Путін намагався уникати детальних обговорень бойових дій на території України. Окрім того, минулого року президент РФ вперше не провів з 2012 року форум "Пряма лінія".

Аналітики кажуть, що на фоні успішних російських заходів з оборони на Запоріжжі та невизначеної ситуації із допомогою Україні від західних партнерів у Путіна з’явилася впевненість в успіхах Росії у війні проти України.

Втім під час заходу президент РФ не зміг сказати, як Росія досягатиме перемоги та як вона має виглядати. Також він не запропонував нового підходу до війни. У звіті зазначається, що багато заяв зроблених 14 грудня були лише шаблонними твердженнями.

Також російський президент не відмовився від своїх максималістських цілей у цій війні та на питання відповів, що вони включають "денацифікацію", "демілітаризацію" та "нейтральний статус України".

Аналітики зазначають, що під "денацифікацією" Путін закликає змінити український уряд на прийнятний для Росії. Окрім того, президент РФ не пояснив, які саме зміни в українській армії означатимуть "демілітаризацію". Серед іншого, країна-агресор хоче, аби Україна відмовилася від своїх планів щодо вступу в НАТО та ЄС.

14 грудня Володимир Путін вкотре заявив про своє небажання брати участь у переговорах з Україною. На його думку, мир настане лише після досягнення Росією своїх цілей. У ISW кажуть, що цілі російського президента рівнозначні повній капітуляції України і Заходу.

Також аналітики зазначають, що Росія повертається до своєї риторики, яка спостерігалася ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться про невизнання суверенітету, територіальної цілісності України та заяви про окупацію нових територій України.

Так, на своїй пресконференції президент РФ заявив, що начебто історично Росія контролювала весь Чорноморський регіон, і він нібито немає нічого спільного з Україною.

Серед іншого, Путін заявив що кількість російських військових, які беруть участь у бойових діях на території України, є набагато більшими, ніж визнають офіційні особи Росії. Таким чином він імовірно намагається зняти побоювання росіян щодо мобілізації та деморалізувати Україну і її західних партнерів.

Аналітики кажуть, що Володимир Путін торкнувся ситуації на лівобережжі Херсонщини, однак не обговорював наступ своїх військ на сході України. Він також намагався переконати росіян, що попри санкції та наслідки війни економіка РФ залишається стійкою.

Нагадаємо, 14 грудня президент РФ Володимир Путін визнав великі втрати російської армії на війні з України. Так, під час "Прямої лінії" він заявив, що на фронті перебуває 617 тисяч військових, втім участь у повномасштабному вторгненні приймало близько 980 осіб. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, різниця між цими двома цифрами становить 363 тисячі військових.

Також Володимир Путін заявив, що начебто конфлікт в Україні розпочався з "перевороту" у 2014 році, а до цього РФ "намагалася вибудувати номальні відносини" з Україною.