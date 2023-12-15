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"Замкнене коло": які шанси на просування під Кринками мають ЗСУ, — експерт (карти)

Олена Бурдейна
Фото: Костянтин і Влада Ліберови | Бійці ЗСУ форсували Дніпро і утримують плацдарм на лівобережжі

Українським військовим потрібно відсунути лінію боїв на 25 км вглиб Херсонщини. Лише це дасть можливість налагодити надійну переправу через Дніпро.

ЗС РФ використовують під Кринками штурмові підрозділи, в яких воюють російські офіцери-відмовники. Командувач цією ділянкою фронту, генерал-полковник Михайло Теплинський, кидає проти ЗСУ усі наявні ресурси. Про деталі боїв на лівобережжі ідеться у огляді на порталі "РБК-Україна".

Журналісти "РБК-України" зібрали інформацію про ситуацію, яка склалась для Сил оборони України під Кринками. В кінці процитували думку експерта, який зауважив, що з майбутнім лівобережного плацдарму ЗСУ не все гаразд.

Військових ЗСУ на лівому березі не надто багато — "кілька рот морпіхів і тероборона", ідеться у статті. Тим часом ворог по-максимуму задіює сили, щоб зупинити українських бійців. Зокрема, на лівому березі перебуває угрупування з 69 тисяч військових. Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, які саме підрозділи ЗС РФ там перебувають — кілька мотострілецьких полків, полк морської піхоти, "Барс" і "Шторм-Z" тощо.

Підрозділи ЗС РФ під Кринками на Херсонщині
Фото: DeepState

Бачачи загрозу на даному відтинку фронту, російське командування відрядило сюди генерала-полковника Михайла Теплинського — він очолив угрупування "Днєпр" ЗС РФ. Цього генерала військовий експерт Владислав Селезньов вважає "чи не єдиним адекватним" командувачем.

Командувач Теплинський намагається укріпити оборону ЗС РФ під Кринками, по-особливому мотивуючи офіцерський склад, вказується у огляді. Наприклад, якщо якісь офіцери відмовляються воювати або порушують дисципліну, то їх відправляють у штурмові загони, — про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Наскільки це буде ефективно, подивимося", — зауважив Селезньов.

Експерт відзначив героїзм українських бійців, які протистоять російському 69-тисячному війську і генералу Теплинському. Також вказав, які проблеми тут спостерігаються.

Ширина Дніпра під Кринками складає 1000 метрів. На цій ділянці не змогли налагодити надійну переправу, щоб доставити на той бік артилерію і бронемашини — це б дало можливість відсунути росіян подалі від берега. Але налагодити переправу неможливо, бо до річки вільно дістає артилерія ЗС РФ. Її потрібно відсунути на відстань від 25 км, зауважив Селезньов, а щоб це зробити, потрібна артилерія і переправа.

"Виходить замкнене коло", — сказав експерт і наголосив, що виходу з ситуації поки що не бачить.

Зазначимо, відсунути росіян на 25 км означає перенести лінію фронту до населених пунктів Нова Маячка, Щасливе, Ювілейне, Подо-Калинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини станом на 15 грудня 2023 року
Фото: DeepState

Бої під Кринками — деталі

Західний OSINT-аналітик позначив на спеціальній карті вогневі ураження, які здійснили ЗС РФ під Кринками, починаючи з жовтня 2023 року. На інфографіці видно, що ворог завдавав масованих ударів керованими авіабомбами, артилерією, дронами, РСЗВ, кидав у бій піхоту і танки. Також позначено результати атак росіян — кілька "цвинтарів" живої сили і бронемашин.

Українські військові опублікували кілька відео з ураженням військової техніки РФ і розповіли про нову тактику ворога. Згідно з новою концепцією російського командування, піхоту завантажують у танки і БМП, відвозять якнайближче до лінії боїв. Після цього по них завдають удари бійці ЗСУ: назад повернувся один танк з десяти.

Також морпіхи ЗСУ показали кадри боїв під Кринками. На відео — приклади використання FPV-дронів і просування у лісистій місцевості на лівобережжі Дніпра під Кринками.

Нагадуємо, полковник ЗСУ Анатолій Штефан розповів про чотирьох російських офіцерів, які загинули на війні в Україні. Тим часом Аргентина вирішила віддати Україні два вертольоти, які десять років тому купила в РФ.