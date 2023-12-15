ЗС РФ опиняться на кордоні Польщі, Словаччини та Румунії, якщо Україна програє, — ISW (карти)

Поточні сили НАТО не зможуть протистояти атакам РФ. Витрати Вашингтона на безпеку кордонів Європи зростуть до "астрономічних", доведеться залучити значний парк літаків-невидимок.

Через раптову зупинку допомоги Заходу Україна рано чи пізно не зможе стримувати російську агресію. Якщо ЗСУ зазнають поразки, російські війська просунуться до західного кордону України й розмістять нові військові бази на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Про це пише "Інститут вивчення війни".

За такого сценарію розвитку подій окупаційні війська РФ боротимуться з українськими партизанами, водночас війська з передової зможуть створити загрозу НАТО.

Російське керівництво збереже розширену армію після війни та легко зможе розмістити три повні армії (18-ту загальновійськову армію і 25-ту загальновійськову армію, спеціально створювану для війни в Україні, і 8-му гвардійську загальновійськову армію) біля кордонів Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії.

У дивізіях у цих арміях буде по три полки в кожній, спиратися вони будуть на з'єднання, розташовані в тилу, надалі передові частини доведуть до повної чисельності приблизно в 6 механізованих дивізій (18 полків).

ЗС РФ могли б перекинути дивізії, дислоковані на східному кордоні України. Кремль домігся великих успіхів у своєму довгостроковому проєкті з контролю над білоруськими збройними силами, а захоплення України дасть змогу виконати цю мету.

На постійній основі, або в режимі ротації дивізію ВДВ (три полки) і мотострілецьку дивізію (імовірно, три полки) буде розміщено на південному заході та півночі Білорусі. Одна або відразу кілька країн НАТО будуть під загрозою механізованого наступу в короткі терміни.

Астрономічні витрати для США та "винищувачі Стелс"

Пунктиром позначено місця можливого розгортання ЗС РФ після гіпотетичного захоплення України

Російські сухопутні війська будуть прикриті щільною мережею ППО із зенітних і протиракетних систем великої дальності С-300, С-400 і С-500 з охопленням усього фронту.

НАТО не зможе захиститися від такого нападу силами, які зараз перебувають у Європі. США доведеться перекинути велику кількість американських солдатів на східний кордон НАТО від Балтійського до Чорного моря, щоб стримати ЗС РФ.

До всього іншого, Вашингтону доведеться на постійній основі передати Європі істотну частину свого парку літаків-невидимок. Стратегія оборони НАТО передбачає, що внаслідок переваги в повітрі забезпечується захист основної частини військ від атак противника, а також наземних сил меншої чисельності та артилерії. Сполученим Штатам доведеться тримати велику кількість літаків-невидимок у Європі, щоб знищувати російські системи ППО і не давати можливості відновлювати.

Суцільні червоні радіуси — умовне розгортання російської ППО після гіпотетичної повної перемоги в Україні

Необхідність використовувати значну кількість Стелс-літаків не дасть змоги США повною мірою підтримати Тайвань у разі китайської агресії: усі тайванські сценарії значною мірою покладаються на літаки-невидимки.

Вартість цих захисних заходів буде астрономічною, після гіпотетичної поразки України настане час невизначеності, пов'язаний з дуже високим ризиком, коли сили США не будуть належно підготовлені протистояти ні Росії, ні Китаю, не кажучи вже про сценарій, коли РФ і КНР вирішать об'єднатися.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті від 14 грудня розповіли, який "фінал" може очікувати на Авдіївку.

Також повідомлялося, що західні експерти оцінили потенціал російського ВПК і підрахували, скільки танків випускає РФ.