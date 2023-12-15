У ЗС РФ масово розриваються створили гармат: аналітики пояснили, у чому проблема

Російська артилерія наближається до самознищення, впевнені експерти Defense Express. Цьому допоможуть північнокорейські снаряди та особливий стан гарматних стволів.

ЗС РФ страждає від регулярних розривів стволів гармат, з яких стріляє по позиціях ЗСУ. Причина подібної ситуації лежить глибше, ніж масове використання снарядів, які Росія отримала від Північної Кореї. Ситуацію з ворожою артилерією проаналізували експерти порталу Defense Express.

Експерти ознайомились з технічною документацією для снарядів, якими заряджають стару радянську гармату Д-30 та інші гармати ЗС РФ. Побачили цілу низку причин, через які стволи можуть розриватись. Російські військові останні часом опублікували цілу низку світлин, на яких видно наслідки таких інцидентів.

Ствол гармати ЗС РФ після розриву Фото: Defense Express Військові ЗС РФ біля зруйнованої гармати Фото: Defense Express Розірване дуло гармати ЗС РФ Фото: Defense Express

Росіяни отримали партію північнокорейських снарядів, які дійсно мають низьку якість, впевнені експерти. Тому навпроти кожної з причин розриву ствола можна було б поставити "плюсик". Однак проблеми почались задовго до того, як допомога КНДР надійшла на фронт у вересні 2023 року.

На думку авторів Defense Express, потрібно зважити на зношеність столів російських гармат. Якщо ствол зношений, всередині з'являються дефекти, які і стають причиною непотрібних вибухів. Тим часом Д-30 — радянська гармата, яка у РФ була законсервована і десятиріччями стояла просто неба. Доглядали за ними погано, тому не дивно, що тепер ці гармати не працюють так, як потрібно. А замінити їх на нові російська промисловість поки що не здатна.

Таким чином російська артилерія наближається до "самоліквідації", впевнені експерти. Артилеристи опинились у замкнутому колі. Спершу вони стріляють низькоякісними північнокорейськими снарядами, які мають низьку точність. Щоб влучити в ціль, використовують більше снарядів. Тому зростає кількість пострілів з гармат, у яких зношуються і без того старі створили.

"Попри віру ворога у те, що у всьому винні снаряди з Північної Кореї, насправді проблема значно більша та комплексна", — ідеться у статті Defense Express.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про випадок, який стався з гарматою ЗС РФ. Російський військовий скаржився, що снаряд вибухнув всередині дула САУ "Акація". В результаті він отримав інвалідність і планує вимагати відшкодування від Міноборони РФ: впевнений, що причини — погані снаряди і зношений ствол.

Тим часом президент РФ Володимир Путін впевнений, що Росія зможе наростити випуск атомних підводних човнів. Про це очільник Кремля заявив під час спуску на воду чергової російської субмарини.

Українські експерти дослідили зброю, яку продовжує випускати РФ під час війни з Україною. З'ясували, що у ній достатньо багато західної електроніки: є компоненти з США, Великої Британії Німеччини. Щоб бачити, що саме можна відшукати у російській зброї, в Україні створили спеціальну базу даних.

Нагадуємо, 14 грудня президент РФ Володимир Путін поспілкувався з росіянами. Відповідаючи на питання, мимохіть озвучив кількість військових ЗС РФ, які воюють в Україні. Українські розвідники заперечили Путіну: заявили, що він збрехав.