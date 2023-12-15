Сільський голова має право особисто підписувати повістки, — Умеров

За словами очільника оборонного відомства, право сільського голови особисто формувати і підписувати повістки передбачено постановою Кабміну.

Сільський голова має право підписувати повістки. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров у рамках засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України у Львові, передає "Укрінформ" 15 грудня.

"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", — зазначив глава оборонного відомства.

Як зазначають у джерелі, наразі в Україні є три типи повісток. Йдеться про повістку для уточнення даних, повістку на проходження військово-лікарської комісії, а також мобілізаційне розпорядження.

Останній вид повісток вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв'ю від 15 грудня заявила, що через корупцію в селах мобілізують більше чоловіків, а міські нічні клуби не чіпають.

Раніше, 5 грудня, представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський повідомив, що в Україні працюють над законопроєктом, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту і рекомендованим листом.