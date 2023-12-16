Без допомоги США і НАТО Україна може протриматися до літа 2024 року, — ЗМІ

Неназваний чиновник стверджує, що ЗСУ вже зараз змушені економити боєприпаси. Виправити ситуацію допоможе ухвалення нового пакета допомоги Україні, запропонованого президентом США Джо Байденом.

Припинення військової підтримки України з боку США може мати глобальні наслідки для захисту країни від російської армії вже до літа 2024 року. Так вважають представники західних спецслужб, як повідомляє Daily Mail.

Як зазначає видання, західні військові чиновники говорять про те, що Україна зможе протриматися тільки кілька місяців і вже сьогодні ЗСУ змушені економити боєприпаси.

"З нами немає жодної гарантії успіху, але без нас вони (українська армія. — Ред.) напевно зазнають невдачі", — заявив високопоставлений військовий США.

Однак додав, що це найгірший сценарій, за якого українські та російські сили опинилися фактично в глухому куті на території України.

Daily Mail підкреслює, що тлом для таких похмурих прогнозів є програма екстреної допомоги, що застопорилася у США і в рамках якої президент Джо Байден запросив 61 мільярд доларів на задоволення гострої потреби України в ракетах більшої дальності, засобах ППО, боєприпасах та інших потребах.

За інформацією видання, у Конгресі та Сенаті тривають переговори в пошуках можливого рішення, проте все впирається у внутрішню політику Штатів, спрямовану на отримання контролю над південним кордоном країни.

І хоча Сенат продовжить сесію наступного тижня, спікер Палати представників Майк Джонсон уже відправив своїх законодавців додому на канікули.

"Палата представників не чекатиме, щоб отримати й обговорити поспішно випущений продукт", — заявив він увечері в четвер, 14 грудня.

Нагадаємо, Фокус писав, що Російська Федерація має намір продовжувати війну в Україні мінімум до кінця 2024 року. Для цього противник активно перебудовує економіку.

Крім того, під час "прямої лінії" президент РФ Путін заявив, що конфлікт між Росією та Україною розпочався 2014 року через те, що "американські дружки" не дали змоги встановити дружні відносини з Києвом.